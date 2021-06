L’Inde, un contributeur constructif à l’ordre international (ministre des Affaires étrangères)

Dans le même temps, a-t-il déclaré, l’Inde est mieux préparée pour les vagues futures, mais continuera de renforcer les infrastructures de santé et la capacité de fabrication nationale. Les nouvelles technologies créeront de nouvelles superpuissances, a déclaré Shringla.

Le ministre des Affaires étrangères, Harsh Vardhan Shringla, a déclaré que la mondialisation doit être fondée sur l’équité, l’humanité et l’égalité. “” L’Inde est un contributeur constructif à l’ordre international “, a-t-il déclaré lors d’une récente conférence organisée par le Public Affairs Forum of India (PAFI).

Dans le monde post-Covid, l’Inde examine trois aspects importants : la transition vers un monde virtuel ; réduire les risques et diversifier les chaînes d’approvisionnement et les engagements en matière de changement climatique.

Subho Ray, président, PAFI et président, IAMAI, a présenté le discours d’ouverture et Virat Bhatia, vice-président, PAFI et directeur général – Stratégie et politique, Apple Inde, a proposé le vote de remerciement.

