L’Inde utilisera Ethereum Blockchain pour vérifier les certificats d’études

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’idée de l’Inde est d’empêcher la fraude en matière de certificats d’enseignement supérieur.

***

Le gouvernement du Maharashtra, en Inde, a annoncé un partenariat avec la startup indienne de la blockchain LegitDoc afin de mettre en œuvre un système d’accréditation sur la blockchain Ethereum afin de fournir des certificats de diplôme universitaire inviolables ou à l’épreuve de la fraude. Selon le média Cointelegraph, il serait parmi les premiers gouvernements – avec Malte et Singapour – en adoptant un système de gouvernement électronique pour l’enseignement supérieur.

Le média ajoute que pour contrer l’augmentation de la falsification de documents, le Maharashtra State Skills Development Board (MSBSD) s’oppose au récit d’interdiction de la crypto-monnaie de l’Inde sur l’utilisation des blockchains publiques basées sur Ethereum. Dans une déclaration à Cointelegraph, le PDG de LegitDoc, Neil Martis, a souligné que bien que les certificats soient vérifiés à l’aide de méthodes manuelles traditionnelles, MSBSD commencera à défendre juste la méthode de vérification numérique pour toutes les demandes de vérification manuelle à partir de l’année prochaine.

Pousse en Inde

À cet égard, Martis a ajouté : « Nous avons un ordre de travail actif du gouvernement du Karnataka (Département des technologies de l’information et de la biotechnologie). Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement du Telangana (département de l’enseignement scolaire) et le département de l’enseignement supérieur et technique du Maharashtra pour mettre en œuvre LegitDoc pour leur communauté étudiante ».

En outre, de grandes institutions telles que l’Institut national de technologie (Suratkal) et l’Université Ashoka sont en pourparlers pour mettre en œuvre une solution similaire pour lutter contre la falsification de documents, a déclaré Martis.

Citant la capacité de Blockchain à lutter contre la fraude liée à la falsification de documents, Anil Jadhao, président de MSBSD, a noté :

“Au cours des 10 dernières années, il y a eu une augmentation effrénée de la falsification de documents émis par le gouvernement, causant d’énormes pertes financières et de réputation aux parties prenantes impliquées.”

Plus d’universités dans le monde

De plus en plus d’universités certifient des diplômes avec Blockchain. L’un des premiers fut le prestigieux Massachusetts Institute of Technology. Mais beaucoup d’autres ont suivi, certains ne s’appliquant qu’à des programmes spécifiques. Par exemple, l’Université de Cantabrie délivre un diplôme certifié en Blockchain pour son Master en Banque et Finance, comme nous l’avons signalé en 2019. Cette même année, nous avons également compté que deux universités colombiennes délivraient leurs diplômes en Blockchain. Depuis 2018, il en va de même pour l’Instituto Tecnológico de Monterrey, au Mexique. Ceci pour ne citer que quelques exemples de l’utilité de cette technologie pour la certification universitaire.

Sources : Cointelegraph, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash