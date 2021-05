L’Inde va augmenter les tests Covid quotidiens à 45 lakh par jour d’ici fin juin

Actuellement, 20 tests de lakh sont effectués quotidiennement et ce nombre sera porté à 25 tests de lakh par jour d’ici le 31 mai et à 45 lakh d’ici la fin juin.

La capacité de test du Covid-19 dans le pays sera portée à 45 tests lakh par jour d’ici le 30 juin, a déclaré Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR), lors d’un point de presse jeudi.

Actuellement, 20 tests de lakh sont effectués quotidiennement et ce nombre sera porté à 25 tests de lakh par jour d’ici le 31 mai et à 45 lakh d’ici la fin juin.

Une deuxième vague féroce de la pandémie de Covid-19 avait vu le taux de positivité atteindre 23% à la mi-avril, bien qu’il soit maintenant tombé à 13%. Plus de tests associés à l’isolement et au traitement, a déclaré Bhargava, aideraient à réduire le taux de positivité à 5% et à contrôler la transmission.

Comparé à seulement huit tests lakh par jour début mars, un record de 20 tests lakh ont été effectués les 18 et 19 mai. Comme le 20 mai, le pays avait réalisé 32 crores de tests Covid-19 cumulatifs.

La DG de l’ICMR a appelé à la rationalisation des tests RT-PCR et à l’intensification des tests à l’aide de tests rapides d’antigène (RAT) puisque les résultats sont disponibles immédiatement. L’ICMR a validé 105 sociétés de test RAT et en a approuvé 41 pour l’amélioration des tests RAT; de ces 31 sont des entreprises locales. Le premier kit de test à domicile a été approuvé par l’ICMR et trois autres pourraient être approuvés d’ici une semaine, a déclaré Bhargava.

À l’heure actuelle, le pays a la capacité de réaliser chaque jour 12 à 13 tests RTPCR lakh et 7 tests RAT lakh lakh. Cela passerait à 13 lakh RT-PCR et 12 lakh RAT tests par jour d’ici le 31 mai et à 18 lakh RT-PCR test et 27 lakh RAT tests d’ici le 30 juin. dépendent des tests RAT.

Le pays dispose d’un réseau de 2 553 laboratoires Covid avec 7 000 machines RT-PCR, 3 800 machines de test TruNat et CBNAT et 12 machines à haut débit.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.