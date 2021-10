L’Inde va interdire les plastiques à usage unique, mais les experts disent qu’il faut faire plus pour

Un cycliste utilise une bâche en plastique pour se protéger de la pluie, au secteur 27, le 1er août 2021 à Noida, en Inde.

Sunil Ghosh | Temps de l’Hindoustan | .

L’Inde interdira la plupart des plastiques à usage unique d’ici l’année prochaine dans le cadre de ses efforts pour réduire la pollution, mais les experts affirment que cette décision n’est qu’une première étape pour atténuer l’impact environnemental.

gouvernement central de l’Inde a annoncé l’interdiction en août de cette année, à la suite de sa résolution de 2019 pour lutter contre la pollution plastique dans le pays. L’interdiction de la plupart des plastiques à usage unique entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

L’application est essentielle pour que l’interdiction soit efficace, ont déclaré à CNBC des militants écologistes. New Delhi doit également s’attaquer à d’importants problèmes structurels tels que les politiques visant à réglementer l’utilisation des alternatives au plastique, à améliorer le recyclage et à mieux gérer le tri des déchets, ont-ils déclaré.

Les plastiques à usage unique font référence aux articles jetables comme les sacs d’épicerie, les emballages alimentaires, les bouteilles et les pailles qui ne sont utilisés qu’une seule fois avant d’être jetés, ou parfois recyclés.

« Ils doivent renforcer leurs systèmes sur le terrain pour assurer la conformité, garantir l’application de cette notification dans l’ensemble du secteur et auprès de diverses parties prenantes », a déclaré à CNBC Swati Singh Sambyal, un expert indépendant en gestion des déchets basé à New Delhi.

Pourquoi les plastiques ?

Comme le plastique est bon marché, léger et facile à produire, il a conduit à un boom de la production au cours du siècle dernier, et la tendance devrait se poursuivre dans les décennies à venir, selon les Nations Unies.

Mais les pays ont désormais du mal à gérer la quantité de déchets plastiques qu’ils ont générés.

Environ 60 % des déchets plastiques en Inde sont collectés, ce qui signifie que les 40 % ou 10 376 tonnes restants ne sont pas collectés, selon Anoop Srivastava, directeur de la Fondation pour la campagne contre la pollution plastique, une organisation à but non lucratif qui préconise des changements de politique pour lutter contre les déchets plastiques. en Inde.

Les ramasseurs de déchets indépendants collectent généralement les déchets plastiques des ménages ou des décharges pour les vendre dans des centres de recyclage ou des fabricants de plastique pour une somme modique.

Cependant, une grande partie des plastiques utilisés en Inde ont une faible valeur économique et ne sont pas collectés pour être recyclés, selon Suneel Pandey, directeur de l’environnement et de la gestion des déchets à l’Energy and Resources Institute (Teri) à New Delhi.

À leur tour, ils deviennent une source commune de pollution de l’air et de l’eau, a-t-il déclaré à CNBC.

Interdire les plastiques ne suffit pas

Des pays, dont l’Inde, prennent des mesures pour réduire l’utilisation du plastique en encourageant l’utilisation d’alternatives biodégradables relativement moins nocives pour l’environnement.

Par exemple, les vendeurs de produits alimentaires, les chaînes de restaurants et certaines entreprises locales ont commencé à adopter des couverts et des sacs en tissu ou en papier biodégradables.

Cependant, il n’y a actuellement « aucune directive en place pour les alternatives aux plastiques », a déclaré Sambyal.

Cela pourrait être un problème lorsque l’interdiction du plastique entrera en vigueur.

Une machine ramassant les déchets dans le tas d’ordures sur le site d’enfouissement de Ghazipur où les déchets quotidiens de la ville sont déversés depuis 35 ans. La machine sépare les déchets en trois parties, la première pierre et le béton lourd, le deuxième en plastique, le polyéthylène et le troisième en engrais et en terre.

Pradeep Gaur | Images SOPA | LightRocket | .

Sambyal a déclaré que des règles claires sont nécessaires pour promouvoir des options alternatives, qui devraient devenir monnaie courante à l’avenir.

Les nouvelles règles manquent également de lignes directrices sur le recyclage.

Bien qu’environ 60% des déchets plastiques indiens soient recyclés, les experts craignent qu’une trop grande partie ne soit due au « downcycling ». Cela fait référence à un processus dans lequel des plastiques de haute qualité sont recyclés en de nouveaux plastiques de qualité inférieure, tels que des bouteilles en plastique transformées en polyester pour les vêtements.

« Le downcycling diminue la durée de vie du plastique. Dans son cours normal, le plastique peut être recyclé sept à huit fois avant d’être envoyé dans une usine d’incinération… mais si vous downcycle, après une ou deux vies, il devra être éliminé « , a déclaré Pandey de Teri.

Dans l’État indien du Maharashtra, des gens transportent des sacs d’autres matériaux, principalement du coton pour leur routine quotidienne et leurs achats le 24 juin 2018 à Pune, en Inde.

Rahul Raut | Temps de l’Hindoustan | .

Il est également essentiel de lutter contre le tri des déchets.

Si les déchets généraux et les couverts biodégradables sont éliminés ensemble, cela va à l’encontre de l’objectif d’utiliser des alternatives en plastique, selon Sambyal.

« Il est grand temps que la ségrégation à la source des déchets ménagers soit mise en œuvre vigoureusement », a déclaré Srivastava de la Fondation pour la campagne contre la pollution plastique, faisant référence aux lois sur la gestion des déchets qui sont en place, mais qui ne sont pas suivies de près.

Aller de l’avant

Les écologistes conviennent généralement que l’interdiction n’est pas suffisante à elle seule et doit être soutenue par d’autres initiatives et réglementations gouvernementales.

La quantité de plastique collectée et recyclée doit être améliorée. Cela vient du fait de réglementer les fabricants et de leur demander de marquer clairement le type de plastique utilisé dans un produit, afin qu’il puisse être recyclé de manière appropriée, a déclaré Pandey.

Une ramasseuse de chiffons ramassant des bouteilles en plastique et d’autres matières plastiques dans un bateau sur la rive du Brahmapoutre à Guwahati, dans l’Assam, en Inde, le lundi 29 octobre 2018.

David Talukdar | NurPhoto | .

Outre l’amélioration de la recyclabilité, l’investissement dans la recherche et le développement d’alternatives devrait également être une priorité.

Pandey a expliqué que l’Inde est un grand marché sensible aux prix où les alternatives au plastique pourraient être produites en vrac et vendues à des prix abordables.

Plusieurs États indiens ont introduit diverses restrictions sur les sacs en plastique et les couverts dans le passé, mais la plupart d’entre elles n’étaient pas strictement appliquées.

Pourtant, la dernière interdiction est un grand pas vers la lutte de l’Inde contre les décharges, la pollution marine et atmosphérique – et est conforme à son programme environnemental plus large, selon les experts.

En mars, l’Inde a déclaré qu’elle était sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le changement climatique, et a ajouté qu’elle s’était volontairement engagée à réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de son PIB de 33 % à 35 % d’ici 2030.