L’Inde va se doter de son propre chasseur de 5e génération ! Le prototype AMCA sera approuvé l’année prochaine

Stage se prépare pour le lancement du propre avion de chasse furtif de cinquième génération de l’Inde – Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). La conception du prototype du bimoteur AMCA est en cours de finalisation et devrait être envoyée pour approbation au Comité du Cabinet sur la sécurité (CCS). Cela se produira à la fin des consultations entre toutes les parties prenantes, y compris l’Indian Air Force (IAF), Hindustan Aeronautics Limited, l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO), l’Agence de développement aéronautique (ADA), le ministère de la Défense et le ministère des Finances.

Coût prévu de l’AMCA

Le coût estimé du développement du prototype d’AMCA est fixé à Rs 15 000 crore et le déploiement du premier prototype est prévu pour 2025-2026.

La conception et le développement de l’AMCA ont été réalisés par ADA pendant près d’une décennie et, comme indiqué précédemment dans Financial Express Online, les responsables de l’ADA avaient indiqué que le prototype de l’AMCA serait prêt d’ici 2025. Cependant, le moteur de l’AMCA n’a pas encore été mis en place. décidé.

L’ancien chef de l’air RKS Bhadauria avait exclu l’importation d’un avion de cinquième génération dans un avenir proche et avait déclaré que l’IAF ferait pression pour l’AMCA indigène.

Il a été signalé plus tôt que la production de Mark-1 devrait commencer d’ici la prochaine décennie et que les délais fixés sont serrés, car l’IAF cherche à introduire bientôt l’AMCA dans sa flotte. Très probablement, l’IAF sera en mesure d’introniser l’AMCA d’ici 2035.

Flotte et modernisation de l’IAF

L’IAF, qui fait face à une grave pénurie de chasseurs dans sa flotte (environ 32 escadrons de chasse) a déjà annoncé son soutien à l’AMCA et a prévu la modernisation de sa flotte en conséquence.

Soutien des entreprises aérospatiales mondiales

des géants de l’aérospatiale, dont la société américaine Lockheed Martin & Boeing Company ; et la société suédoise SAAB ont proposé leur expertise à l’Inde pour le projet AMCA.

En savoir plus sur AMCA

Des sources ont indiqué que les deux premiers escadrons d’AMCA Mk-1 seront propulsés par un GE-414 qui est déjà utilisé dans l’avion de combat léger (LCA) « Tejas ».

La HAL CMD avait indiqué en début d’année en marge d’Aero-India 2021 qu’en collaboration avec une société étrangère des travaux débuteraient prochainement sur un nouveau moteur.

L’AMCA swing-role sera doté de fonctionnalités furtives avancées. Il y aura une baie interne pour les armes intelligentes.

Il aura une capacité de supercroisière utile pour atteindre des vitesses de croisière supersoniques sans utiliser de postcombustion et en tant que fusion de données et intégration multi-capteurs avec les radars actifs à balayage électronique.

