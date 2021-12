L’Inde va-t-elle obtenir le système de missiles S-500 de la Russie ? Voici ce que nous savons

Comme cela a été rapporté plus tôt dans Financial Express Online, le S-400 tant attendu a commencé à arriver en Inde, pour l’Indian Air Force (IAF).

Alors même que l’Inde s’apprête à déployer le premier régiment du système de défense aérienne S-400, la Russie a déjà indiqué que la nouvelle version du système de missiles anti-aériens S-500 « Prometei » est prête à être proposée à l’Inde. Selon des articles de presse citant le vice-Premier ministre russe Yury Borisov, l’Inde pourrait être le premier acheteur du système de défense aérienne S-500. Les commentaires du vice-Premier ministre russe arrivent à un moment où l’Inde a déjà commencé à recevoir le S-400 « Triumf » de ce pays et les États-Unis ont exprimé leur inquiétude concernant le système.

Comme cela a été rapporté plus tôt dans Financial Express Online, le S-400 tant attendu a commencé à arriver en Inde, pour l’Indian Air Force (IAF). Viendra ensuite une équipe de spécialistes russes, arrivée en Inde le mois prochain (janvier 2022) pour transférer les équipements sur les sites et aider l’équipe indienne formée à Moscou à démarrer le processus d’exploitation. Les livraisons de diverses parties du système ont commencé en novembre de cette année.

Et le S-500 ?

Un officier supérieur qui a souhaité rester anonyme a expliqué à Financial Express Online : « Il est trop tôt pour en discuter car le premier régiment de S-400 est en train d’être livré en Inde. La livraison sera terminée d’ici 2023. Et alors seulement une décision sera prise.“

Quand le contrat pour le S-400 a-t-il été signé ?

Il a été encré en 2018 lorsque le président russe Vladimir était en Inde pour le sommet annuel indo-russe.

Mode de paiement

Et, la première tranche de paiement pour le système de défense aérienne S-400 a été effectuée par l’Inde en 2019, équivalant à 800 millions de dollars. En effet en 2019, les deux pays s’étaient mis d’accord pour que le mode de paiement se fasse en roupies indiennes. Lors d’une interaction avec les médias à l’époque, les responsables de l’ambassade à New Delhi avaient expliqué que la principale banque en Inde transférerait le paiement en roupies à la Sberbank russe, propriété de l’État. Et puis, la succursale de la banque russe transférera l’argent à son siège social basé à Moscou en rouble.

S-400 contre S-500

Sur la base des informations disponibles dans le domaine public, le système de défense aérienne que l’Inde reçoit a désormais une portée opérationnelle de 400 km et la nouvelle version S-500 a la capacité de cibler des missiles balistiques à une distance d’environ 600 km.

Des rapports du domaine public indiquent que le S-500 a la capacité de cibler des missiles hypersoniques, lui donnant ainsi un avantage sur le S-400. L’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) travaille sur des missiles hypersoniques et d’ici 2024, les aura prêts. Le S-500 a également la capacité de cibler des chasseurs américains, notamment des avions furtifs B-2, F-35 et F-22.

S-400 par rapport aux systèmes américains ?

Ce que l’Inde obtient est considéré comme le meilleur au monde – le système de défense aérienne S-400. Le système que l’Inde est en train de recevoir a la capacité de cibler des avions de combat, des attaques de drones, des roquettes et des missiles. L’Inde a passé commande pour cinq régiments – cela signifie que chaque régiment dispose de huit lanceurs, qui ont quatre missiles et combinés – en cas de besoin, ce système peut tirer 32 missiles à la fois.

Selon les rapports, d’ici 2024, l’armée russe s’apprête à remplacer le S-400 qui est opérationnel depuis 2007 par le S-500.

Déploiement du S-400 en Inde

Comme cela a été rapporté précédemment par Financial Express Online, le système que l’Inde obtient sera déployé dans la partie nord du pays. Pourquoi? Parce que depuis cet endroit, tout type d’attaque aérienne du Pakistan ou de la Chine peut être empêché.

Le deuxième régiment du S-400 devrait arriver au milieu de l’été 2022 et devrait être déployé dans la région pour protéger l’Arunachal Pradesh et le Ladakh ainsi que le long du corridor industriel Mumbai-Baroda.

