L’Inde verra Omicron augmenter mais les cas seront bénins, les vaccins aideront: Angelique Coetzee

En Inde, le Maharashtra a enregistré le nombre le plus élevé de 108 cas Omicron, suivi de Delhi avec 79, Gujarat 43, Telangana 38, Kerala 37, Tamil Nadu 34 et Karnataka 31.

L’Inde verra une augmentation des cas de Covid liés à Omicron et un taux de positivité élevé, mais l’infection sera, espérons-le, bénigne chez la plupart des gens, comme on le voit en Afrique du Sud, a déclaré le Dr Angelique Coetzee qui a identifié la variante pour la première fois.

Le président de l’Association médicale sud-africaine a également déclaré que les vaccins existants contrôleraient certainement la contagion, mais que ceux qui ne sont pas vaccinés courent un « risque » à 100%.

« Les vaccins existants aideront grandement à réduire la propagation de la variante Omicron », a déclaré Coetzee à PTI lors d’un entretien téléphonique depuis Pretoria.

Dans le cas d’une personne vaccinée ou qui a des antécédents d’infection par le COVID-19, il se propagera à moins de personnes, a-t-elle déclaré, ajoutant que les personnes non vaccinées propageraient potentiellement le virus à 100%.

« Les vaccins existants aideraient grandement à réduire la propagation, car nous savons que vous ne vous propageriez qu’environ 1/3 si vous étiez vacciné ou si vous aviez des antécédents d’infection par Covid, tandis que les personnes non vaccinées propageraient potentiellement le virus à 100% », a-t-elle déclaré. .

Selon l’expert sud-africain, qui a le premier fait connaître la variante Omicron au monde, la pandémie de Covid n’est pas encore terminée et deviendra endémique dans les jours à venir.

Elle n’était pas d’accord avec l’opinion de certains experts selon laquelle Covid se dirige vers sa fin avec l’avènement d’Omicron, qui est pour l’instant une variante relativement plus faible du coronavirus.

« Je ne pense pas. Je pense que ce sera difficile (pour que la pandémie de COVID-19 en cours se termine bientôt). Je présume que cela deviendra endémique », a-t-elle prédit.

« L’Inde verra une augmentation des cas de COVID-19 provoqués par Omicron et simultanément, il y aura un taux de positivité élevé. Mais j’espère que la majorité des cas seront aussi bénins que ce que nous voyons ici en Afrique du Sud », a-t-elle ajouté alors que l’Inde a signalé samedi 415 cas de la variante Omicron.

Parmi ceux-ci, 115 se sont rétablis ou ont migré, selon les données du ministère de la Santé de l’Union.

De l’avis de Coetzee, tout virus qui se développe de manière incontrôlable sera potentiellement une menace pour l’homme.

Discutant du caractère de la souche Omicron de Covid qui se propage rapidement à travers le monde et a freiné les festivités de fin d’année dans de nombreuses régions du pays, Coetzee a déclaré qu’elle attaque les «corps chauds» et infecte également les enfants.

« … pour l’instant, Omicron n’est pas menaçant mais il se propage rapidement avec un taux d’infectiosité élevé, mais des cas moins graves dans les hôpitaux. Le seul but du virus est d’infecter un corps chaud et de survivre. Et oui, les enfants en sont également infectés, mais ils se rétablissent en cinq à six jours en moyenne », a-t-elle déclaré.

La variante Omicron peut-elle à nouveau muter et changer de caractère ? « Oui, il pourrait muter à l’avenir pour être plus mortel, ou pas », a-t-elle déclaré.

Le médecin de 61 ans a également estimé que le comportement humain tel que le port de masques ainsi que le respect des protocoles de sécurité pour COVID-19 joueront un rôle énorme dans le contrôle de la transmission d’Omicron.

« Vous ne pouvez pas compter uniquement sur les vaccins. Le comportement humain joue malheureusement aussi un rôle énorme et il faut également être responsable et s’approprier ce que vous faites », a-t-elle déclaré.

« Vaccins, boosters, masques, bonne ventilation, restez à l’écart des foules et du bon sens. Connaissez également les symptômes et quand tester, quand consulter un médecin et obtenir un traitement », a déclaré le célèbre médecin sud-africain.

Plusieurs États et territoires de l’Union ont adopté des ordonnances interdisant les rassemblements à Noël et au Nouvel An pour restreindre la propagation du virus.

Le ministère de la Santé a conseillé aux États et aux territoires de l’Union d’être vigilants et de surveiller la positivité des cas, le taux de doublement et le groupe de nouveaux cas, et d’envisager d’imposer des restrictions et des restrictions au niveau local à Noël et dans les jours précédant le Nouvel An.

Selon l’Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD), 74% de tous les génomes de virus qu’il avait séquencés en novembre appartenaient à la variante Omicron. Le premier cas a été trouvé dans un échantillon prélevé le 8 novembre à Gauteng.

Les données ont indiqué qu’entre le 14 novembre et le 4 décembre, les hospitalisations en Afrique du Sud étaient comparativement inférieures à la période où le pays faisait face au pic lié à la variante Delta en juillet. Le taux d’occupation des soins intensifs en Afrique du Sud n’a été que de 6,3 % au cours de cette quinzaine.

