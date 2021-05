L’Inde veut que Facebook retire sa politique de confidentialité controversée de WhatsApp – .

Après avoir tenté d’apaiser les utilisateurs mécontents de WhatsApp au cours des derniers mois, Facebook a déployé ses nouvelles conditions d’utilisation samedi. Le changement de politique de confidentialité a été annoncé l’année dernière et devait initialement être mis en œuvre le 8 février. Mais Facebook a dû faire face à une réaction massive des utilisateurs début janvier lorsque les utilisateurs de WhatApp ont reçu des notifications sur les changements à venir. On leur a dit d’accepter la nouvelle politique de confidentialité ou de risquer de perdre l’accès au service.

Des dizaines de millions de personnes ont téléchargé les applications de chat concurrentes Signal et Telegram, forçant Facebook à reconsidérer. Le réseau social a reporté le déploiement du changement de politique de confidentialité au 15 mai et a lancé une campagne d’information massive pour expliquer aux utilisateurs de WhatsApp que le cryptage de bout en bout restera activé par défaut sur le chat et les appels pour atténuer les inquiétudes concernant les changements prévus. Mais tous les utilisateurs de WhatsApp n’étaient pas confus. Beaucoup savaient que Facebook voulait plus de données de WhatsApp, et Facebook n’a jamais parfaitement expliqué pourquoi il avait besoin de plus de données WhatsApp.

Après qu’un régulateur allemand a émis une injonction pour empêcher Facebook de traiter les données WhatsApp dans le pays pendant les trois prochains mois, le gouvernement indien demande à Facebook de retirer complètement les nouvelles conditions de service.

Facebook a déclaré plus tôt cette année qu’il ne collecterait les données WhatsApp que lorsque les utilisateurs choisiraient de faire du commerce électronique via la plate-forme. Mais si les fonctionnalités de commerce électronique sont facultatives pour WhatsApp, la nouvelle politique de confidentialité n’est pas opt-in. Les utilisateurs ne peuvent que différer l’acceptation. Facebook a déclaré il y a quelques jours qu’il ne supprimerait pas les comptes WhatsApp qui n’acceptent pas les nouvelles conditions, mais que la fonctionnalité de WhatsApp sera considérablement paralysée et pourrait entraîner la résiliation du compte à l’avenir.

Le gouvernement indien a ordonné à WhatsApp de supprimer la mise à jour prévue via une lettre mardi que TechCrunch a vue.

«Pour s’acquitter de sa responsabilité souveraine de protéger les droits et les intérêts des citoyens indiens, le gouvernement indien examinera diverses options qui lui sont offertes en vertu des lois en Inde», lit-on dans la lettre du ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY).

L’Inde est le plus grand marché WhatsApp de Facebook avec plus de 450 millions d’utilisateurs. Le ministère a donné sept jours à Facebook pour offrir une réponse «satisfaisante».

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement indien prend des mesures contre le nouveau changement de confidentialité de WhatsApp. Le pays poursuit une action en justice devant la Haute Cour de Delhi et mène une enquête antitrust. Auparavant, le gouvernement avait exprimé «de graves préoccupations» au sujet de la mise à jour prévue.

Le ministère a demandé à Facebook pourquoi il devait appliquer les nouveaux changements en Inde, lorsque les utilisateurs de l’Union européenne sont exemptés. «Ce n’est pas seulement problématique, mais aussi irresponsable, pour WhatsApp de tirer parti de cette position pour imposer des conditions d’utilisation abusives aux utilisateurs indiens, en particulier ceux qui discriminent les utilisateurs indiens vis-à-vis des utilisateurs en Europe», a écrit le ministère.

Facebook a déclaré dans des commentaires précédents que les nouvelles modifications de la confidentialité ne s’appliqueraient pas aux utilisateurs de l’UE et du Royaume-Uni. Cependant, le changement de politique de confidentialité est également en cours en Europe. Il y a quelques jours, Facebook a annoncé qu’il procéderait à la mise à jour en Allemagne, malgré l’injonction.

Facebook a déclaré la semaine dernière que la plupart des utilisateurs de WhatsApp avaient déjà accepté les nouvelles modifications de la politique de confidentialité. Le service compte plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels actifs dans le monde et WhatsApp est le plus grand service de chat au monde.

Les données personnelles partagées avec Facebook incluent les numéros de téléphone et l’emplacement de WhatsApp, les notes du rapport TechCrunch. Un autre rapport a déclaré que le changement de politique WhatsApp de Facebook est un développement clé pour Facebook, qui souhaite transformer WhatsApp en un guichet unique qui servirait à des fins différentes en plus de la messagerie instantanée et des appels. Facebook voudrait que WhatsApp devienne un équivalent de WeChat qui puisse offrir aux utilisateurs l’accès aux fonctionnalités de commerce et aux divertissements. WeChat est l’application de chat la plus importante en Chine, gérant toutes sortes d’aspects de la vie numérique.

WhatsApp est l’achat le plus cher de Facebook à ce jour. Facebook a payé près de 20 milliards de dollars pour l’application de chat il y a plusieurs années et n’a pas encore récupéré son investissement initial.

