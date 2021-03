L’Inde veut que Facebook suive chaque message WhatsApp – .

Depuis que les appareils et les applications offrant un cryptage complet sont devenus populaires auprès des consommateurs, les gouvernements du monde entier ont tenté d’adopter des lois obligeant les entreprises à briser le cryptage ou à intégrer des portes dérobées dans leurs produits. De cette façon, les forces de l’ordre seraient en mesure de collecter des données, y compris le contenu des téléphones cryptés et des applications de chat qui pourraient être pertinentes pour les enquêtes. Ces initiatives sont restées infructueuses, et les appareils et applications qui offrent un chiffrement de bout en bout continuent de fournir une protection solide aux utilisateurs.

Le gouvernement indien a proposé une méthode de suivi différente qui n’implique pas de casser les textes cryptés de bout en bout. Les responsables veulent que Facebook marque chaque message WhatsApp séparé afin qu’il puisse être retracé jusqu’à l’expéditeur d’origine en cas de crime.

Des hauts fonctionnaires ont informé l’Economic Times que le gouvernement souhaitait que WhatsApp attribue un hachage alphanumérique à chaque message envoyé via la plate-forme. Le hachage voyagerait avec le message, lui donnant un identifiant unique sans casser le cryptage fort.

«Le gouvernement est prêt à travailler avec WhatsApp pour trouver une solution permettant la traçabilité des expéditeurs de messages sans casser le cryptage», ont déclaré des responsables anonymes.

Le gouvernement veut être en mesure de retrouver le premier expéditeur d’un message qui pourrait être signalé par un tribunal ou un organisme gouvernemental autorisé. On ne sait pas quel type de messages seraient signalés et comment le signalement se produirait si les discussions WhatsApp sont cryptées. En outre, on ne sait pas comment la recherche de l’expéditeur d’origine pourrait aider les autorités, bien qu’il existe des scénarios où cela pourrait être utile. Cette citation indique le type de crime que les responsables pourraient cibler avec le déménagement:

« Vous ne pouvez pas gérer une plate-forme aussi grande et n’y intégrer aucune responsabilité. Même si la dignité d’une femme est compromise, elle doit aider à attraper les auteurs », ont ajouté les sources.

Facebook a résisté à la demande en invoquant ses propres normes de confidentialité. La société a également déclaré qu’elle ne disposait pas de la technologie pour suivre chaque message envoyé sur WhatsApp. L’Inde est le plus grand marché WhatsApp de Facebook, avec 400 millions d’utilisateurs actifs. Des milliards de messages sont envoyés chaque minute, et chacun devrait avoir un traceur unique.

Le responsable gouvernemental qui s’est entretenu avec ET a déclaré que les discussions avec WhatsApp étaient en cours et que la société n’avait pas formellement communiqué sa position. WhatsApp a trois mois pour se conformer à la notification de février.

Les responsables du gouvernement indien insistent sur le fait que Facebook pourrait retracer les messages sans casser le cryptage tout en soulignant que le gouvernement ne cherche même pas à appliquer une règle de la loi sur les technologies de l’information du pays qui contient une clause obligeant les entreprises à déchiffrer les messages au fur et à mesure que le gouvernement l’ordonne. Facebook ne pouvait pas casser le cryptage WhatsApp même s’il était commandé.

Le rapport note que le chef de WhatsApp, Will Cathcart, a déclaré plus tôt ce mois-ci dans un podcast que la société espérait trouver une solution qui répondrait aux problèmes de traçabilité de l’Inde sans briser le cryptage de bout en bout.

Facebook a promis au fil des ans de ne jamais supprimer le cryptage fort de WhatsApp. La société a également déclaré que son système de messagerie unifiée fusionnerait un jour Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp, et que tout serait protégé par cryptage.

Plus récemment, Facebook a dû faire face à une énorme controverse sur WhatsApp, lorsque des millions de personnes se sont dépêchées de télécharger Signal et Telegram en réponse aux changements prévus de la politique de confidentialité de Facebook. Facebook est en mode nettoyage depuis quelques mois maintenant, disant aux utilisateurs de WhatsApp à chaque changement qu’il a obtenu que le changement de politique de confidentialité ne supprimerait pas le cryptage de bout en bout des appels et des SMS.

