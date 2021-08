L’Inde vise 20 % d’essence mélangée à l’éthanol d’ici 2025 : avantages et défis

in

Image : .

Le 5 juin 2021, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le gouvernement a publié le « Rapport du comité d’experts sur la feuille de route pour le mélange d’éthanol en Inde 2020-2025 ». Dans ce rapport, le gouvernement s’est fixé pour objectif de mélanger 20 % d’éthanol dans l’essence d’ici 2025. Le Centre international de technologie automobile (ICAT), via sa plate-forme technologique ASPIRE, a organisé un webinaire invitant des experts de segments diversifiés de l’industrie automobile à souligner les avantages et les défis de cette décision.

Dans son rapport, la commission a annoncé l’objectif d’atteindre 20 % de mélange d’éthanol avec de l’essence au cours des cinq prochaines années alors qu’elle cherche à réduire la dépendance vis-à-vis des importations de pétrole. Le gouvernement s’attend à des investissements allant jusqu’à 41 000 crores de roupies pour aider l’Inde à atteindre son objectif de mélange d’éthanol de 10 % d’ici 2022 et de 20 % d’ici 2025.

Actuellement, le mélange d’éthanol dans le pays est de 8,5 % et devrait passer à 10 % d’éthanol d’ici la fin de l’exercice 2021-22. La capacité actuelle de 300 crore litres d’éthanol passe à 400 crore litres pour un mélange à 10 %. D’ici 2025, on estime que 1 000 crore litres d’éthanol seront nécessaires pour le pays, a déclaré le Dr SSV Ramakumar, directeur R&D, IOCL.

CV Raman, directeur technique de Maruti Suzuki India et président du conseil d’administration d’ASPIRE, souligne que les carburants à base d’éthanol ont le potentiel de remplacer 18 % de la consommation d’essence. Les carburants E20 entraîneront également une réduction de 16 % des gaz à effet de serre nocifs.

Cependant, il a exprimé son inquiétude quant à l’acceptabilité des clients et à l’impact de la compatibilité avec les carburants à l’éthanol avec les véhicules routiers qui ne sont pas développés pour fonctionner avec du carburant mélangé à 20 % d’éthanol, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la consommation de carburant et des coûts de maintenance plus élevés pour les véhicules.

Il a également souligné la nécessité de reconnaître l’éthanol comme un carburant neutre en carbone et a mentionné que les carburants RON 95 devraient être la norme pour tous les carburants à base d’éthanol de E20 à E85/E100.

Vikram Kasbekar, ED & CTO, Hero MotoCorp a exprimé son inquiétude quant à l’impact du carburant E20 sur les deux-roues à carburateur, car un grand nombre de ces véhicules circulent à travers le pays. Il a suggéré que l’E10 soit le carburant de base pendant une certaine période pour compenser les clients pour la perte d’économie de carburant. Il a déclaré que la clarté de la feuille de route énergétique est impérative pour l’industrie.

Le Dr Reiji Mathai, directeur de l’Association indienne de recherche automobile (ARAI), a déclaré que d’ici 2023, certains endroits en Inde vendront de l’éthanol mélangé à 20 % et que d’ici 2025, il sera disponible dans toute l’Inde. Il a mentionné que les constructeurs de véhicules relèveraient les défis des carburants à base d’éthanol et il a mentionné que les options de disponibilité des carburants de référence E20 localement en Inde sont explorées avec diverses raffineries en Inde.

Tous les panélistes reconnaissent les avantages de l’essence mélangée à l’éthanol dans la réduction des émissions nocives, la réduction des coûts d’importation et les avantages pour les agriculteurs dans la production de matières premières.

Le panel a discuté du fait que la sensibilisation est un aspect crucial pour le succès de l’EBP en Inde. Parmi les autres défis, citons la compatibilité des performances des véhicules avec l’essence mélangée à l’éthanol, la réduction de l’efficacité énergétique, la tarification, le stockage, les problèmes de fiabilité du moteur, l’incohérence dans le caractère de l’essence mélangée à l’éthanol provenant de diverses biosources, une exigence de cohérence politique dans tous les aspects, etc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.