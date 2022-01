L’Inde vise à déposer le prospectus d’introduction en bourse du LIC au cours de la dernière semaine de janvier

LIC prévoit de déposer le projet de prospectus d’introduction en bourse dans la semaine du 31 janvier, qui fournira la valeur intrinsèque de LIC ainsi que le nombre d’actions proposées,

Life Insurance Corporation of India pourrait déposer un prospectus au cours de la dernière semaine de janvier pour ce qui serait la plus importante offre publique initiale du pays, selon des personnes connaissant le sujet.

L’assureur public prévoit de déposer le projet de prospectus d’introduction en bourse dans la semaine du 31 janvier, qui fournira la valeur intrinsèque de LIC ainsi que le nombre d’actions proposées, ont déclaré les personnes, demandant à ne pas être identifiées comme les délibérations. sont privés. La vague de virus en cours pourrait perturber les horaires, ont-ils ajouté.

Un responsable du ministère des Finances n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter. Un représentant de LIC n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant un commentaire.

La date limite prévue mettrait le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi sur la bonne voie pour inscrire le LIC d’ici la fin mars, fournissant une impulsion bien nécessaire aux revenus. Son administration avait cherché à vendre une participation de 5 à 10 % dans l’assureur, rapportant jusqu’à 10 000 milliards de roupies, avait rapporté Bloomberg News en septembre.

L’Inde peaufine les règles pour assurer le succès de sa plus grande introduction en bourse

Le gouvernement attend toujours le rapport d’évaluation terminé, ont déclaré les gens, et les évaluations projetées pourraient changer en fonction de cela. Ils ont ajouté que la LIC pouvait être évaluée jusqu’à cinq fois la valeur dite intégrée, soit plus de 3 à 4 fois pour la plupart des assureurs.

