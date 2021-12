L’Inde vote en faveur de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à renouveler le mandat de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme

Le Conseil de sécurité de l’ONU, par sa procédure de silence écrit, a renouvelé le mandat de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED) jusqu’au 31 décembre 2025.

L’Inde, qui présidera le Comité contre le terrorisme (CTC) du Conseil de sécurité de l’ONU en 2022, a voté en faveur d’une résolution visant à renouveler le mandat de la direction exécutive du CTC, car elle appelle les nations à rester unies contre la « tendance à étiqueter le terrorisme agit en fonction de sa motivation ».

Le Conseil de sécurité de l’ONU, par le biais de sa procédure de silence écrit, a renouvelé le mandat de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED) jusqu’au 31 décembre 2025. Un examen intermédiaire sera effectué en décembre 2023. L’Inde jeudi « a voté en faveur du #CSNU résolution de renouveler le mandat de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme @UN_CTED. L’Inde présidera le Comité contre le terrorisme du #Conseil de sécurité à partir du 1er janvier 2022 pendant un an », a tweeté le représentant permanent de l’Inde auprès de l’ambassadeur des Nations Unies, TS Tirumurti.

Dans son explication de vote, l’Inde a déclaré qu’elle s’était engagée à prendre toutes les mesures nécessaires en collaboration avec d’autres États membres pour atteindre l’objectif de tolérance zéro à l’égard du terrorisme. du CTC dans le renforcement de la réponse multilatérale à la lutte contre le terrorisme, et plus important encore, en veillant à ce que la réponse mondiale à la menace du terrorisme reste sans ambiguïté, indivise et efficace », a déclaré l’Inde dans l’explication de vote.

L’Inde a en outre appelé les États membres à rester «unis contre la tendance à qualifier les actes de terrorisme en fonction de leur motivation. Une telle catégorisation ramènera la communauté mondiale à l’ère d’avant le 11 septembre de « mon terroriste » contre « votre terroriste ». » « Nous ne pouvons autoriser personne, où que ce soit, à fournir une quelconque justification à des actes terroristes. La lutte contre le terrorisme doit être au centre de notre programme commun, et non à sa périphérie », a déclaré l’Inde.

Le CCT est assisté par la Direction exécutive (CTED), qui met en œuvre ses décisions politiques et procède à des évaluations d’experts des 193 États membres des Nations Unies. Le CTED effectue des visites de pays au nom du Comité contre le terrorisme pour évaluer les efforts de lutte contre le terrorisme des États membres. , y compris les progrès réalisés, les lacunes restantes et les domaines prioritaires pour les besoins d’assistance technique, ainsi que pour identifier les tendances et les défis liés au terrorisme et les bonnes pratiques utilisées dans la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, a indiqué le site Internet du CTC.

L’Inde, qui a terminé la première année de son mandat de deux ans en tant que membre non permanent du CSNU, a présidé cette année le Comité des sanctions contre les talibans et le Comité des sanctions contre la Libye. À compter du 1er janvier 2022, l’Inde présidera le Comité contre le terrorisme. L’ancien ambassadeur indien auprès de l’ONU, Hardeep Singh Puri, avait présidé le CTC pour le mandat 2011-12 lorsque l’Inde était pour la dernière fois membre du CSNU en tant que membre non permanent.

L’Inde a déclaré qu’elle souffrait du fléau du terrorisme transfrontalier depuis des décennies et qu’elle avait toujours été à la pointe des efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme. Notant qu’en juin de cette année, la 7e résolution d’examen de la Stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme a été adoptée par le général Assemblée par consensus, l’Inde a qualifié de « malheureuses » les tentatives faites pour saper le consensus durement gagné.

« La tendance à imposer davantage de contraintes aux États membres, même au détriment de leur capacité à faire face efficacement à la menace du terrorisme, est préoccupante. » L’Inde a ajouté que la nature dynamique de la menace terroriste et son large impact sur toutes les couches de la société ont manifesté la nécessité d’exploiter les synergies du secteur privé, des organisations de la société civile, des institutions universitaires et des groupes de réflexion pour faire face à la menace du terrorisme.

« L’approche de l’ensemble de la société pour lutter contre le terrorisme est la nécessité du moment. Une telle approche aidera particulièrement les gouvernements nationaux à faire face aux menaces posées par l’utilisation de nouvelles technologies comme Internet et les médias sociaux pour la diffusion de la propagande, l’organisation et le recrutement par les groupes terroristes, les nouvelles méthodes de financement telles que les crypto-monnaies, l’utilisation de drones dans le cross- trafic frontalier de drogue, d’armes et même pour avoir lancé des attaques complexes contre des pays voisins », a-t-il déclaré.

L’Inde a déclaré qu’en vue de cet objectif, elle se félicite de l’engagement du CTED avec le secteur privé et les organismes internationaux, y compris le Groupe d’action financière (GAFI) visant à relever ces défis. Il a ajouté que l’engagement du CTED avec les organisations de la société civile doit devenir plus inclusif et représentatif géographiquement. .

