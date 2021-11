L’indécision de Mbappé

14/11/2021 à 12:06 CET

L’avenir de Mbappé est encore dans l’air et Le 1er janvier, la star du PSG sera libre de négocier avec n’importe quelle équipe. Madrid le sait, est attentif et regarde de près chacune de ses déclarations. A l’issue de la rencontre avec la France, où il a matérialisé un ‘poker’ de buts, il s’est rendu aux micros de TNT Sports Brasil pour évoquer son avenir. On l’a déjà dit à maintes reprises, mais chaque jour qui passe l’incertitude grandit. Cette fois, il voulait rester en dehors, sans trop se mouiller : « Mon futur? Je ne le sais pas encore. Je suis a Paris. J’ai déjà dit que j’ai passé cinq années extraordinaires ici, j’ai apprécié chaque instant et je continue de le faire. Ici, beaucoup de choses importantes vont arriver, de belles opportunités, mais j’en ai déjà parlé avant. »

Il est déterminé à continuer à montrer au PSG qu’il est l’un des meilleurs footballeurs de la planète. Samedi dernier il a signé une prestation à la hauteur de très peu et comme sa situation avec l’équipe parisienne ne se résolvait pas, une guerre s’ouvrira pour s’emparer de leurs services.

En août, Madrid a présenté plusieurs offres fermes, le footballeur y a réfléchi, mais le club de la capitale française s’est rapproché du groupe. En ce sens, en avant-première de l’interview qu’il a accordée à Téléfoot, il revient sur tout ce qui s’est passé cet été. « Ce qui s’est passé m’a façonné « . Sans aucun doute, son intention reste inconnue. Des journées mouvementées arrivent dans les locaux du PSG, qui devra mettre toutes les cartes sur table pour éblouir à nouveau Mbappé et éloigner le Real Madrid de sa star.