Lindemann annonce le film et l’album de concert “ Live In Moscow ”

Le 15 mars 2020, Rammstein chanteur Till Lindemann et le multi-instrumentiste et producteur suédois Peter Tägtgren sont montés sur scène à la VTB Arena de Moscou avec leur projet LINDEMANN pour jouer deux spectacles triomphants, enregistrés pour la postérité et capturés visuellement par le cinéaste Serghey Gray.

Maintenant, l’événement déjà légendaire de Moscou sortira sous forme d’album live et de film de concert dans un total de cinq formats physiques le 21 mai. Les fans peuvent choisir parmi une édition 2LP, ainsi qu’un DVD, un Blu-ray et un CD + Blu spécial. -ray édition, logé dans un digibook relié avec un livret de 40 pages.

Il convient de noter en particulier le coffret super deluxe, numéroté et limité à 4000 exemplaires dans le monde, contenant l’album en édition spéciale, deux masques portables avec les visages de Till Lindemann et Peter Tägtgren, cinq tirages d’art et un certificat d’authenticité. Live in Moscow sera également disponible sous forme numérique (audio et vidéo).

En direct à Moscou, LINDEMANN emmène son public dans un tour vertigineux à travers le matériel de ses deux albums Skills In Pills et F & M, qui se sont vendus à des centaines de milliers d’exemplaires dans le monde. Les points forts incluent «Fish On», «Knebel», «Frau & Mann», «Steh auf», «Platz Eins», «Praise Abort» et «Gummi», avec les paroles en anglais du premier album mélangées avec l’allemand sur le suivi.

Vivre à Moscou marque la fin d’une autre ère, alors que Till Lindemann et Peter Tägtgren ont convenu en novembre 2020 de quitter LINDEMANN et de se consacrer à d’autres projets distincts. Live in Moscow est un mémorial à la combinaison singulière de deux talents uniques et de l’entité musicale fascinante qu’ils ont créée ensemble.

Live In Moscow de LINDEMANN sort le 21 mai et est disponible en pré-commande.

Tracklist en direct à Moscou:

1. Compétences en pilules

2. Lady Boy

3. Gras

4. Frau & Mann

5. Ich Weiss es nicht

6. Allesfresser

7. Knebel

8. Home Sweet Home

9. Cowboy

10. Douche dorée

11. Blut

12. Platz Einz

13. Abandon des louanges

14. Pêcher sur

15. Ach so gern

16. Gummi

17. Steh auf