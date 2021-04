L’indemnisation des victimes de l’IRA est gardée SECRET – Les blessés libèrent leur propre dossier | UK | Nouvelles

Les personnes blessées et endeuillées par les armes fournies par l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi ont exprimé leur indignation le mois dernier lorsque le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le rapport qu’il avait commandé resterait confidentiel. Le regretté colonel Kadhafi a armé l’IRA avec le puissant explosif en plastique Semtex utilisé dans de multiples attentats à la bombe comme ceux visant Harrods en 1983, la cérémonie du jour du Souvenir à Enniskillen en 1987, Warrington en 1993 et ​​les Docklands de Londres en 1996.

En réponse au refus du gouvernement de publier le rapport rédigé par l’ancien président de la Charity Commission William Shawcross, un groupe de victimes – la Docklands Victims Association (DVA) – a publié un document décrivant les conclusions et recommandations basées sur sa campagne d’indemnisation de 15 ans.

Il a envoyé des copies au Premier ministre Boris Johnson, au Taoiseach Micheal Martin, à la première ministre d’Irlande du Nord Arlene Foster et à la vice-première ministre Michelle O’Neill.

Au cours de sa campagne, le groupe a rencontré des responsables libyens, dont l’ambassadeur libyen au Royaume-Uni, Mahmud Mohammed Nacua, et une série de ministres et de responsables du gouvernement britannique et de Stormont.

En 2008, le président de la DVA, Jonathan Ganesh, a plaidé en faveur d’une indemnisation lors d’une réunion avec le premier ministre de l’époque, Gordon Brown.

M. Ganesh, qui a été grièvement blessé dans l’attentat à la bombe dans les Docklands, a également rencontré M. Shawcross lors de ses enquêtes en 2020.

Il a déclaré que les victimes étaient «extrêmement préoccupées» par le fait que le rapport Shawcross avait été classifié.

M. Ganesh a qualifié l’approche du gouvernement de la campagne de compensation d ‘«absurde et malhonnête».

Il a déclaré: «Nous avons maintenant, en raison de l’absence du rapport promis de Shawcross, été contraints de publier notre propre rapport basé sur le travail de la DVA au cours des dernières années pour obtenir une compensation.

“Les victimes et leurs familles qui ont tenté de faire l’impossible ont plus de compassion, de courage et d’humanité que notre propre gouvernement. Il est très triste que notre gouvernement ne semble pas avoir ces qualités.”

M. Ganesh doit témoigner devant la commission des affaires d’Irlande du Nord de Westminster sur le rapport DVA.

Les victimes veulent que les autorités libyennes actuelles versent une indemnisation, mais, étant donné qu’il est peu probable que cela se produise à court terme, elles ont exhorté le gouvernement à utiliser à la place les milliards de livres d’actifs liés au régime renversé de Kadhafi qui ont été gelés au Royaume-Uni en 2011 sous les sanctions de l’ONU.

Le gouvernement a exclu d’utiliser les 12 milliards de livres sterling d’actifs libyens gelés, ou les prélèvements fiscaux générés par eux, pour indemniser les victimes.

Il a également refusé de financer un programme en utilisant d’autres finances publiques tout en continuant de faire pression sur les autorités du pays nord-africain pour qu’elles le versent.

Le ministère des Affaires étrangères a insisté sur le fait que la responsabilité de payer les victimes des armes libyennes incombe à l’État libyen.

Le Gouvernement a souligné qu’en vertu du droit international, il ne pouvait pas accéder aux avoirs gelés.

Cependant, les victimes insistent sur le fait que le gouvernement pourrait utiliser les 5 millions de livres d’impôt provenant des actifs chaque année.

Cet argent est détourné vers le Fonds consolidé avec tous les autres revenus fiscaux et utilisé pour financer les services publics à travers le Royaume-Uni.

Les victimes ont insisté sur le fait qu’il devrait être clôturé et utilisé pour l’indemnisation.

Ils affirment également que le gouvernement pourrait utiliser son veto au Conseil de sécurité des Nations Unies pour bloquer toute future initiative visant à dégeler les avoirs jusqu’à ce que la question de l’indemnisation soit résolue.

Les militants ont souligné que les États-Unis, la France et l’Allemagne ont obtenu des millions de livres de compensation pour les victimes de la terreur libyenne du régime de Kadhafi alors qu’il sortait d’années d’isolement international dans les années 2000.

Les victimes ont particulièrement critiqué le dernier gouvernement travailliste pour ne pas avoir réussi à obtenir un accord similaire dans les années précédant l’éviction de Kadhafi.

Ihsan Bashir, dont le frère Inam a été tué dans la bombe des Docklands, s’est dit “dégoûté” que le rapport Shawcross soit gardé confidentiel, accusant le gouvernement d’avoir anéanti les espoirs des victimes.

“Je suis heureux que la DVA publie son rapport, car le gouvernement a dévalué la vie de mon frère et de toutes les victimes”, a-t-il déclaré.

Susanne Dodd, dont le père Stephen, un officier de police du Met, a été tué dans l’attentat de Harrods, a déclaré que le refus de publier le rapport du Foreign Office lui avait brisé le cœur.

“Comment peuvent-ils refuser de nous remettre le rapport pour des raisons de sécurité nationale?” elle a demandé.

“Mon pauvre père a sauvé la vie d’innombrables innocents et c’est ainsi qu’il est reconnu par son gouvernement.”

Joe Holbeach, qui a été blessé dans l’attentat d’Enniskillen, a également critiqué le gouvernement.

“J’ai maintenant accepté que ma vie et tous ceux qui ont été tués dans les troubles ne valent rien. Les victimes britanniques et irlandaises ont été traitées de manière très honteuse.”

Le militant de la DVA, Wayne Gruba, a ajouté: «Ces victimes ont attendu trop longtemps sans absolument aucun soutien du gouvernement britannique.

“Nous pensions que Boris Johnson serait différent, mais son gouvernement a négligé les victimes qui souffrent depuis longtemps comme toutes celles qui ont précédé, et a aggravé la douleur en donnant aux victimes l’espoir qu’elles seraient soutenues.”

Expliquant pourquoi le rapport ne serait pas rendu public, le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré le mois dernier que le travail de M. Shawcross avait toujours été envisagé comme un exercice de “cadrage interne”.

“Puisqu’il a été commandé en tant que rapport de cadrage interne, pour fournir des conseils internes aux ministres, et s’appuyant sur des conversations privées et confidentielles tenues par M. Shawcross, le gouvernement ne publiera pas le rapport”, at-il dit.

En réponse à la décision DVA, un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le gouvernement britannique a une profonde sympathie pour les victimes britanniques du terrorisme IRA parrainé par Kadhafi, et pour toutes les victimes des troubles.

«Fournir une compensation spécifiquement pour les actions du régime de Kadhafi, indépendamment du soutien offert aux victimes des troubles, relève de la responsabilité de l’État libyen.

“Nous continuerons à faire pression sur les autorités libyennes pour qu’elles abordent la responsabilité historique de l’État libyen dans le soutien du régime de Kadhafi à l’IRA.”