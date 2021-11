L’indemnité que le PSG aurait à verser s’il résilie avec Ramos

11/01/2021

Si le Paris Saint Germain se décidait enfin résilier le contrat de Sergio RamosIl faudrait passer par la caisse, mais on sait déjà que s’il reste quelque chose pour le Club-État Pariso-Qatari, c’est ça, de l’argent. Le contrat du footballeur est signé pour les deux prochaines saisons à un montant net de 10 millions par saison.

Article 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs fournit une indemnisation pour ces cas: « Dans tous les cas, la partie qui résilie le contrat est tenue de verser une indemnité. Sous réserve des dispositions sur l’indemnisation de la formation de l’art. 20 et annexe 4, et sauf stipulation contraire dans le contrat, l’indemnisation pour non-respect sera calculée en tenant compte de la législation nationale, des caractéristiques du sport et d’autres critères objectifs. »

Comme l’anticipe Mundo Deportivo, la rémunération est fixée en fonction de « La rémunération et autres avantages dus au joueur au titre du contrat en cours ou du nouveau contrat, la durée contractuelle restante, jusqu’à cinq ans maximum, les honoraires et frais déboursés par le club précédent (amortis sur la durée du contrat), ainsi que la question de savoir si la résiliation du contrat intervient dans une période protégée & rdquor ;.

De plus, dans ce cas, comme le club le briserait, le PSG serait exposé à une sanction, en plus de l’indemnité, si le licenciement survient sans juste motif dans la Période dite Protégée, qui est de trois ans à compter de la date de signature du contrat.

Le règlement précité prévoit qu’outre l’obligation d’indemnisation, « ils doivent imposer des sanctions sportives au club qui résilie un contrat pendant la période protégée, ou qui a entraîné la résiliation d’un contrat & rdquor ;. Des sanctions qui peuvent venir, dans le pire des cas, à l’interdiction de signer pour deux fenêtres. Ceci, sous réserve des clauses particulières du contrat Ramos, qui contiendra probablement une prévision de cette situation car il s’agit d’un joueur de 35 ans avec une blessure antérieure.