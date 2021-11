L’indépendance de la Barbade EN DIRECT : Rihanna dirige les célébrations de l’île alors que le pouvoir de la reine est rejeté | Monde | Nouvelles

Dame Sandra Mason remplacera la reine à la tête de l’État après que le monarque a été officiellement destitué du pouvoir lors d’une cérémonie hier soir.

Dame Sandra est gouverneure générale de l’île depuis 2018 et a été nommée présidente élue de la nation à la suite d’un vote au parlement le mois dernier.

S’adressant aux spectateurs de la cérémonie après avoir prêté serment hier soir, elle a déclaré: « Vessel Republic Barbados a mis les voiles pour son voyage inaugural.

« Puisse-t-elle traverser toutes les tempêtes et faire atterrir notre pays et nos citoyens en toute sécurité sur les horizons et les rivages qui nous attendent. »