L’indépendance de la Barbade suscite un nouvel appel républicain d’un politicien – « Nous pouvons être les prochains! » | Royale | Nouvelles

Le membre du Parti travailliste australien Matt Thistlethwaite a célébré la décision de la Barbade de devenir une république, exhortant son pays à aller jusqu’au bout. Il a écrit sur Twitter : « Félicitations à la Barbade avant de devenir officiellement une république.

« C’est formidable de voir que la Barbade fera toujours partie du Commonwealth et que la rupture des liens avec la monarchie britannique bénéficie du soutien des Royals.

« L’Australie peut être la prochaine. Nous sommes une nation fière et confiante et nous devrions pouvoir l’exprimer avec notre propre chef d’État.

« Une République australienne, c’est célébrer notre indépendance, notre culture et notre identité uniques. »

L’Australie a une forte histoire de républicanisme avec deux de ses principaux partis – les Verts et les Travaillistes – soutenant officiellement un chef d’État élu.

En 1999, le pays a organisé un référendum demandant à ses électeurs s’ils soutenaient une république.

La majorité de ceux qui ont voté, 54,87 %, ont exprimé leur soutien à la monarchie avec 45,13 % en faveur de l’abandon de la Couronne.

Le mouvement républicain semble avoir pris un nouvel élan au cours des dernières années, alors que la famille royale se prépare à la venue du roi Charles.

En mars, l’Australian Republican Movement (ARM) a annoncé son intention de définir un modèle de république et a fait part de ses espoirs qu’un nouveau référendum soit convoqué dans l’année suivant la fin du règne de la reine.

L’Australie est l’un des 15 royaumes d’outre-mer qui reconnaissent toujours la reine comme chef d’État.

Dans ces nations, le monarque est représenté par le gouverneur général, qui est nommé par Sa Majesté après avoir été choisi par le Premier ministre de chaque pays.

À partir de mardi, la Couronne comptera 14 royaumes d’outre-mer.

La Barbade doit révoquer la reine en tant que souveraine le 30 novembre, jour marquant également le 55e anniversaire de l’indépendance du pays vis-à-vis du Royaume-Uni.

Le prince Charles, qui a atterri lundi matin à la Barbade pour la dernière fois en tant que prince de Galles, assistera à cette décision capitale.

Le futur roi doit prononcer un discours lors d’une cérémonie qui aura lieu dans quelques heures, au cours de laquelle il célébrera les « innombrables connexions » qui subsistent entre le Royaume-Uni et la Barbade.

On s’attend à ce qu’il dise : « Au fur et à mesure que votre statut constitutionnel change, il était important pour moi que je me joins à vous pour réaffirmer ces choses qui ne changent pas.

« Par exemple, le partenariat étroit et de confiance entre la Barbade et le Royaume-Uni en tant que membres essentiels du Commonwealth ; notre détermination commune à défendre les valeurs que nous chérissons tous les deux et à poursuivre les objectifs que nous partageons ; et les innombrables liens entre les peuples de nos pays – à travers lesquels coulent l’admiration et l’affection, la coopération et les opportunités – nous renforçant et nous enrichissant tous. »

Cette visite royale est destinée à marquer une reconnaissance par la décision de la Couronne de la Barbade de remplacer la reine.

Le prince Charles, qui s’est rendu pour la dernière fois à la Barbade avec Camilla, duchesse de Cornouailles, en mars 2019, a déjà vu d’autres pays rompre leurs liens avec le Royaume-Uni.

En 1980, il s’est rendu au Zimbabwe pour marquer l’indépendance de la dernière colonie africaine de la Grande-Bretagne.

La Barbade a annoncé son intention de devenir une république en septembre 2020.

Le palais de Buckingham a déclaré à l’époque que cette décision était « l’affaire du gouvernement et du peuple de la Barbade ».

Le nouveau chef d’État du pays des Caraïbes sera Dame Sandra Mason – qui a précédemment été nommée gouverneur général du pays.