L’indépendance de l’Écosse n’est pas exclue – Comment Sturgeon pourrait imposer les règles québécoises du Canada | Politique | Nouvelles

Jamie Blackett est passé à la télévision ce matin pour parler des conditions d’indépendance de l’Écosse et de la question de savoir qui pourrait voter lors d’un autre vote du SNP sur la question qui divise. S’exprimant sur GB News, M. Blackett a souligné les avantages d’avoir un accord d’indépendance pour l’Écosse similaire aux termes de l’accord du Canada avec le Québec. Le chef du parti a expliqué que l’indépendance « n’est pas exclue », mais « qu’il doit y avoir des règles » et a fait référence à « ce qu’ils ont fait au Canada ».

Il a dit : « Cela a réglé la question là-bas, ils n’ont pas nié que le Québec pourrait jamais être indépendant, mais ils disent ‘ce sont les règles’.

«Je pense que c’est ce que nous faisons maintenant au Royaume-Uni, nous disons qu’il faut obtenir autant de voix lors d’une élection pour déclencher un référendum, et s’il y avait un référendum, voici ce que seraient les règles.

«C’est ce que serait la franchise, ce serait tous les Écossais, il y aurait un deuxième vote du peuple pour permettre aux parties de l’Écosse qui ne veulent pas devenir indépendantes de revenir au Royaume-Uni si elles le souhaitent.

“Je veux dire, c’est démocratique, c’est ce que Nicola Sturgeon a défendu dans le contexte du Brexit et dans le contexte du Scexit, c’est ce que nous devrions faire – nous devrions rendre le tout aussi démocratique que possible afin de ne pas se retrouver avec une nation très malheureuse.

Quel est l’accord du Québec avec le Canada?

Le Québec est une région francophone du Canada, qui tente d’accéder à l’indépendance depuis 1867.

La région a connu deux référendums sur l’indépendance, dont le plus récent a eu lieu le 30 octobre 1995.

On demandait aux électeurs : « Êtes-vous d’accord pour que le Québec devienne souverain après avoir fait une offre formelle au Canada pour un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l’avenir du Québec et de l’entente signée le 12 juin 1995? “

Il fallait répondre à la question par « oui » ou « non », et les résultats se sont avérés incroyablement proches.

Avec un taux de participation étonnamment élevé de 93,5% – bien supérieur à celui de l’Écosse en 2014 – et 49,42 % ont voté pour « oui », tandis que ceux qui ont voté non représentaient 50,58 % des électeurs.

Même en tenant compte des votes nuls, la différence était extrêmement étroite avec seulement environ 53 000 voix sur plus de 4,7 millions de voix exprimées dans les urnes.

Le Québec a d’abord été créé par la Loi constitutionnelle de 1867, dans laquelle les fonctions étaient similaires au système de Westminster régissant l’Union et la région est à la fois une démocratie libérale et une monarchie constitutionnelle avec un système parlementaire.

Le premier ministre du Québec, actuellement François Legault, agit à titre de chef du gouvernement et exerce ses fonctions en jouissant de la confiance de l’Assemblée nationale élue.

La culture politique du Québec varie principalement en termes de nationalisme contre fédéral, de la même manière que Holyrood et Westminster s’affrontent, plutôt que la norme gauche contre droite.

Le parlement du Québec est l’organe législatif de la région et est composé du lieutenant-gouverneur (représentant de la Couronne) et d’une chambre élective intitulée l’Assemblée nationale.

Chaque législature a un mandat maximum de cinq ans, mais en dehors de circonstances exceptionnelles, le Québec organise des élections à date fixe en octobre tous les quatre ans.

La société québécoise est fondée sur trois documents statutaires uniques, dont la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, la Charte de la langue française et le Code civil du Québec.

Et contrairement au reste du Canada, le droit au Québec est mixte; le droit privé s’exerce dans le cadre d’un système de droit civil et le droit public fonctionne sous un parapluie de droit commun.

L’économie québécoise est avancée et les secteurs de l’économie du savoir tels que l’aérospatiale, les technologies de l’information et des communications, la biotechnologie et la pharmacie jouent un rôle de premier plan.

La région est également très riche en ressources naturelles, notamment en hydroélectricité, en foresterie et en capacité minière, ce qui en fait la deuxième province ou territoire canadien en termes de PIB.

Le gouvernement du Québec tire la majorité de ses revenus d’un impôt progressif sur le revenu, d’une taxe de vente de 9,975% – diverses autres taxes telles que le carbone, les sociétés et les gains en capital – ainsi que le gouvernement fédéral, les paiements de transfert des autres provinces et les paiements directs.

Contrairement à de nombreux autres pays, au Canada, il n’y a pas de division du système judiciaire et à quelques exceptions près, tous les tribunaux de l’administration de la justice peuvent entendre des appels fondés sur les lois provinciales ainsi que fédérales.