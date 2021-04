L’indépendance de Nicola Sturgeon et les rêves de l’UE ont démantelé la «Grèce sans soleil» | Politique | Nouvelles

Et le professeur David Blake a déclaré que le premier ministre écossais ne serait pas en mesure de compter sur l’Union européenne pour renflouer la nation nouvellement indépendante – tout en soulignant que cela pourrait prendre jusqu’à une décennie pour le rejoindre. Le professeur d’économie de la City, Université de Londres a exposé ses arguments dans un nouvel article publié sur le site Web Briefings for Brexit intitulé: The Fantasy Economics behind the case for Scottish Le SNP est susceptible de gagner une majorité globale.

Dans son rapport, il décrit les multiples avantages économiques et sociaux de rester au Royaume-Uni, y compris la redistribution des richesses résultant de la formule dite de Barnett, selon laquelle les dépenses publiques par personne au nord de la frontière étaient de 11566 £ en 2019/20, 17 pourcentage supérieur à la moyenne britannique.

Il souligne également la facilité actuelle des échanges avec le reste du Royaume-Uni pour un pays qui dépend fortement du commerce international, et le partage des risques dans les crises financière et COVID-19.

En revanche, le professeur Blake souligne les coûts et l’incertitude associés à la sortie du Royaume-Uni et à la réintégration dans l’UE, y compris l’exigence d’une monnaie indépendante volatile, le coût plus élevé des prêts hypothécaires et l’opposition de certains pays, comme l’Espagne, à l’adhésion de l’Écosse.

Le professeur Blake a déclaré à Express.co.uk: «Le point de vue est que si Nicola dit que tout ira bien, alors nous la croyons.

«Ils veulent la voir à la grande table ronde à Bruxelles, assise entre la France et l’Allemagne, dirigeant l’Europe – sans les Anglais.

«Même s’ils avaient le même faible niveau de vaccination que dans le reste de l’Europe, ils s’en moqueraient – Nicola les protégerait.

«Mais c’est un fantasme de tartan. Le fait d’être dans l’UE ne peut en aucun cas compenser l’augmentation des coûts commerciaux avec le Royaume-Uni, la perte de financement Barnett et la fin des marchés publics du Royaume-Uni.

«Aucun gouvernement britannique ne continuera à construire des navires de la Royal Navy en Écosse alors que les chantiers navals de RUK demandent des affaires.»

En utilisant les chiffres de la plate-forme de données commerciales Statista, le professeur Blake estime que l’indépendance se traduira par une réduction permanente du PIB de 26 milliards de livres sterling par an (15% du PIB) et selle l’Écosse avec une dette de 300 milliards de livres sterling (200% du PIB).

Il a ajouté: «Cela signifie que l’Écosse est la Grèce sans le soleil.

«Mais est-ce important? Pas du tout, Nicola peut facilement résoudre ce problème.

«Avec ce genre d’attitude en Écosse, tout est désormais possible.»

Le professeur Blake a déclaré: «Il faudra encore entre cinq et dix ans à l’Écosse avant de rejoindre l’UE.

«Pendant cette période, l’Écosse doit vivre avec une réduction de 26 milliards de livres sterling par an de son PIB et avoir une dette de 300 milliards de livres sterling – tout en conservant certaines des meilleures prestations sociales gratuites au monde.»

Le sondage d’Ipsos Mori pour STV News publié cette semaine, basé sur des entretiens avec 1038 personnes vivant en Écosse âgées de 16 ans et plus entre le 29 mars et le 4 avril, suggère que le SNP obtiendra 70 sièges le 6 mai.

Mme Sturgeon a promis d’utiliser une majorité pour faire pression sur le Premier ministre britannique Boris Johnson afin qu’il autorise un autre référendum sur l’indépendance, sept ans seulement après le dernier.