L’indépendance de Sturgeon coûterait à l’Écosse « jusqu’à trois fois » plus que le Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

Le chef du Parti national écossais (SNP) a relancé ses tentatives pour obtenir un deuxième vote sur l’indépendance du Royaume-Uni après avoir remporté une quatrième victoire consécutive aux élections écossaises de mai. Elle a affirmé que “c’est la volonté du pays” et a mis en garde le Premier ministre Boris Johnson contre “le combat avec les souhaits démocratiques du peuple écossais”. Mais si elle réussissait, l’Écosse serait confrontée à des troubles à l’avenir, selon un rapport de la London School of Economics and Political Science (LSE).

Les experts ont conclu que cela aurait un coût élevé, qu’une Écosse indépendante rejoigne l’UE ou maintienne un marché économique commun avec le Royaume-Uni.

Les auteurs estiment que le Brexit réduira le revenu à long terme par habitant de l’Écosse de 2%.

Mais devenir indépendant après le Brexit réduirait apparemment le revenu écossais par habitant de 6,3% à 8,7%, selon le type de barrières commerciales imposées.

Le coup économique des deux événements est estimé à l’équivalent d’une perte de revenu comprise entre 2 000 et 2 800 £ par personne chaque année.

Les auteurs Hanwei Huang, Thomas Sampson et Patrick Schneider ont découvert que l’indépendance frapperait l’économie écossaise beaucoup plus durement que le Brexit.

Le professeur Sampson a affirmé que ce serait “deux à trois fois plus coûteux” que le Brexit.

Il a ajouté en février : « De plus, rejoindre l’UE après l’indépendance ne ferait pas grand-chose pour atténuer ces coûts, et à court terme entraînerait probablement des pertes économiques plus importantes que le maintien d’un marché économique commun avec le reste du Royaume-Uni. »

Le professeur Huang a ajouté: “Cette analyse montre que, du moins d’un point de vue commercial, l’indépendance laisserait l’Écosse considérablement plus pauvre que de rester au Royaume-Uni.

« Bien que de nombreuses considérations joueront un rôle dans la détermination du résultat d’un deuxième référendum, les électeurs doivent savoir quels seront les coûts et les avantages probables de chaque cours. Ce briefing contribue à cette connaissance.

Mais les experts ont admis que leurs prédictions n’étaient pas acquises, ajoutant que cela dépendait de nombreux facteurs.

Ils ont écrit : « Il est important de noter que notre modèle estime les effets à long terme, qui mettront probablement une génération à émerger.

“En tant que tel, étant donné la relation de départ incroyablement étroite, le reste du Royaume-Uni restera probablement le plus grand partenaire commercial de l’Écosse à court et moyen terme.

“Notre analyse ne porte que sur l’impact de l’indépendance et de la réintégration dans l’UE sur les coûts commerciaux, ainsi que sur leurs implications pour le commerce et les revenus.

“En réalité, l’indépendance de l’Écosse a de nombreuses autres dimensions économiques – quelle monnaie utiliser, dispositions fiscales à prendre et quels seront les impacts à long terme sur l’investissement et la productivité – ainsi que d’autres considérations politiques et juridiques.

“S’il y a un référendum, les électeurs devront peser tous ces facteurs les uns contre les autres. Nous espérons que ce travail aidera à éclairer une partie de la décision.”

M. Johnson ne semble pas avoir l’intention de permettre au complot de Mme Sturgeon d’aller de l’avant.

Il a déclaré au Telegraph en mai : « Je pense qu’un référendum dans le contexte actuel est irresponsable et imprudent.

Faisant référence au travail des forces armées et au régime de congé, M. Johnson a insisté: “Je pense qu’il y a eu un témoignage éloquent pendant la pandémie du pouvoir du syndicat.”