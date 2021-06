L’indépendance de Sturgeon exige un retour de flamme car l’Angleterre serait «plus riche» sans l’Écosse | Politique | Nouvelles

in

Nicola Sturgeon a promis d’organiser un deuxième référendum sur l’indépendance, insistant sur le fait qu’il s’agit de “quand – pas si”. L’animateur de TalkRADIO, Kevin O’Sullivan, a exhorté Boris Johnson à appeler le bluff du SNP. Dans une interview avec Hannah Ord, associée de recherche à l’Adam Smith Institute, M. O’Sullivan a souligné que l’Angleterre se porterait mieux financièrement sans l’Écosse.

M. O’Sullivan a souligné un article récent dans The Spectator, qui soutenait que “si Nicola Sturgeon veut l’indépendance, elle peut l’avoir”.

Il a déclaré : « En fait, les Anglais devraient déclarer leur indépendance car cela ferait de l’Angleterre une nation beaucoup plus riche.

“Nous donnons 660 millions de livres sterling par an à l’Écosse en subventions. Sturgeon devrait donc persévérer sans cela.

“Elle n’obtiendrait pas la BBC ou le NHS. Elle est analphabète financièrement.”

À L’ENTRÉE : « Embarrasser ! » L’esturgeon se moque d’avoir célébré sauvagement le tirage de l’Écosse

Mme Ord a admis que l’Angleterre serait plus riche sans l’Écosse et que “les arguments les plus forts contre l’indépendance sont économiques”.

Cependant, elle a fait valoir qu’« il y a trop de choses qui unissent nos pays culturellement pour se séparer ».

M. O’Sullivan a répondu : “Je veux l’indépendance de l’Écosse si la majorité des Écossais vote pour elle. Je crois en la démocratie.

« Les conservateurs et les unionistes sont terriblement contrariés par l’idée de l’indépendance de l’Écosse comme si cela serait désastreux financièrement pour le Royaume-Uni – ce ne serait pas le cas !

Le sondage Savanta ComRes pour The Telegraph a révélé que seulement 20 % « s’opposent fortement » à la séparation.

Le sondage a également montré “peu d’appétit pour le gouvernement britannique fournissant une incitation financière supplémentaire pour persuader l’Ecosse de rester dans l’Union”.

Boris Johnson a résisté à plusieurs reprises aux appels à accorder l’autorisation d’un autre scrutin à la frontière.

Il a insisté sur le fait que le premier vote en 2014 était censé être un événement unique dans une génération.