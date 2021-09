L’indépendance écossaise déclencherait une crise économique, avertissent les Britanniques | Politique | Nouvelles

in

Nicola Sturgeon dit que l’Écosse « doit résister » au contrôle de Westminster

Les SNP ont clairement indiqué tout au long de leur conférence annuelle que le parti n’arrêterait pas de se battre contre Boris Johnson pour un vote pour l’indépendance de l’Écosse.

Mme Sturgeon a déclaré: «Alors que nous sortons de cette pandémie, des décisions doivent être prises qui façonneront l’Écosse pour les décennies à venir.

« Nous devons donc décider qui devrait prendre ces décisions ; des gens ici en Écosse ou des gouvernements pour lesquels nous ne votons pas à Westminster ? »

“C’est le choix que nous avons l’intention d’offrir au peuple écossais lors d’un référendum légal au cours de cette législature, si Covid le permet, d’ici la fin de 2023.”

Elle a ajouté: “C’est clair. La démocratie doit – et la démocratie – prévaudra. »

Mais les critiques du Premier ministre disent que trop de temps, d’argent et d’énergie de son gouvernement sont consacrés à la lutte sans fin pour l’indépendance et, par conséquent, des crises majeures sont négligées, telles que l’urgence de la toxicomanie en Écosse et la réponse de Covid.

Le lecteur d’Express, Fender, a déclaré : « Sturgeon et le SNP n’utilisent que l’indépendance pour masquer des défaillances massives à l’échelle nationale dans tout, des écoles aux hôpitaux, des routes aux logements, des infestations de punaises de lit à la drogue et à l’alcoolisme !

« L’Écosse s’effondre tandis que Sturgeon bêle encore et encore sur l’indépendance ! »

Le SNP continue de promettre l’indépendance du peuple écossais (Image: .)

Dans un sondage mené auprès de 9 883 personnes du 10 au 15 septembre, 92,3% des votants ont déclaré que Mme Sturgeon négligeait des problèmes importants en ayant une vision étroite vers l’obtention de l’indépendance du Royaume-Uni.

L’écrasante majorité des électeurs (91 %) ont déclaré que l’Écosse ne serait pas mieux financièrement si elle quittait le Royaume-Uni, certains allant même jusqu’à dire que l’Écosse « serait en faillite dans quelques semaines » et que Mme Sturgeon mettait en danger la stabilité financière du pays.

Un électeur, nom d’utilisateur IrishBrit, a déclaré : « Je ne pense pas que les Écossais se rendent compte du nombre d’entreprises qui déménageront [out of Scotland] car leur activité principale est au Royaume-Uni.

« L’Écosse a moins d’habitants que Londres… un réveil brutal se prépare si l’indépendance se produit. »

Fiona Hyslop, la secrétaire à l’économie du gouvernement écossais, a déclaré qu’une fois que l’Écosse aurait obtenu son indépendance, l’adhésion à l’UE aiderait l’économie du pays à prospérer.

Elle a déclaré: “Avec nos ressources et avantages économiques, le contrôle de la politique économique et l’adhésion à l’UE, l’Écosse serait très bien placée pour développer l’économie.”

Mais un rapport de la London School of Economics (LSE), publié plus tôt cette année, a prédit que l’économie écossaise diminuerait d’au moins 11 milliards de livres sterling par an si elle devenait indépendante.

Les données produites par LSE suggèrent que, bien que le fait de rejoindre l’UE donnerait un petit coup de pouce à l’économie écossaise, les coûts des échanges avec le reste du Royaume-Uni augmenteraient de 15 à 30% si l’indépendance était obtenue.

Un lecteur d’Express, nom d’utilisateur Fredbeare, a commenté : « Ils deviendront aussi pauvres que des souris d’église, encore pire quand ils rejoindront l’UE et l’euro discrédité.

« Garçon, souffriront-ils, pire que la Grèce ou l’Espagne, et bon nombre d’entre nous riront de la tête. Bon débarras!”

Dans l’ensemble, cependant, la majorité des Britanniques ne pense pas que l’Écosse votera pour quitter le Royaume-Uni si un référendum est organisé, selon les données d’Express.

74% des votants pensent que le peuple écossais votera « non » à l’indépendance.

Un lecteur écossais, le nom d’utilisateur The Taxilady, a déclaré : « En Écosse, nous voulons un référendum… sur la DISSOLUTION DE HOLYROOD !

Un compatriote écossais, elliecar, a accusé Mme Sturgeon de “ne pas [being] capable d’écouter le peuple écossais ».

Ils ont ajouté : « L’Écosse est sur la bonne voie pour devenir un pays du tiers monde, et tout cela parce que cette femme méprisable veut de plus en plus de pouvoir.

« Elle n’est pas capable de diriger un pays.

« Quand tous nos braves se réveilleront-ils et verront-ils ce qu’elle fait à notre pays ? »

Le SNP et les Verts écossais ont convenu d’un nouveau partenariat de partage du pouvoir en vue de l’indépendance (Image: .)

Une autre question discutée lors de la conférence du SNP au cours du week-end était l’objectif du parti de retirer la base d’armes nucléaires britannique, Trident, au large des côtes de Clyde.

Le SNP a affirmé qu’il forcerait le gouvernement britannique à déplacer la base Trident au cours des trois prochaines années, ce qui coûterait probablement des millions de livres et créerait une série de problèmes logistiques.

Lorsqu’on leur a demandé si le Royaume-Uni devrait forcer les Écossais à autoriser le maintien de la base nucléaire, 62 % des lecteurs ont répondu que le Royaume-Uni ne devrait pas le faire et beaucoup ont déclaré qu’ils préféreraient que les armes nucléaires britanniques soient déplacées ailleurs.

Un lecteur, le nom d’utilisateur JL77, a déclaré: “Trident n’appartient pas à l’Écosse, cela ne devrait pas être la décision de Nicola Sturgeon et elle ne parle pas pour l’ensemble du Royaume-Uni et ne le fera jamais.”

Le lecteur écossais, Mme Mitchell, a déclaré qu’il était “déprimant typique” de Mme Sturgeon de “se plaindre de l’indy NeverEndDum et de prétendre qu’elle forcerait le retrait immédiat de Trident”.

Ils ont ajouté: «Si elle obtient ce qu’elle veut, elle ne fera que gémir plus fort lorsque l’Écosse aura besoin de la protection que Trident et le Royaume-Uni offrent.

“Je veux mettre le nez dans le pétrin de chaque électeur ici qui a rendu possible cinq autres années de corruption du SNP, je le veux vraiment!”