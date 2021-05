L’indépendance écossaise n’arrivera jamais malgré le glissement de terrain de Nicola Sturgeon – sondage | Politique | Nouvelles

Les lecteurs ont voté dans notre sondage pour savoir si l’indépendance écossaise aura jamais lieu – alors que le Premier ministre Nicola Sturgeon envisage un deuxième référendum après la victoire électorale du SNP à Holyrood la semaine dernière. Environ 60% des répondants (6 608 personnes) ont dit non.

Neuf pour cent (994) ont déclaré que l’indépendance écossaise se produirait dans les prochaines années, tandis que 19 pour cent (2121) pensaient que cela aurait lieu mais pas avant longtemps.

Quelque 12 pour cent (1 312) ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs.

Notre sondage intervient après que le parti SNP de Mme Sturgeon a remporté le plus grand nombre de sièges au Parlement écossais lors des élections de jeudi dernier à Holyrood.

Ce total est un de plus que le SNP obtenu en 2016, mais encore un de moins que la majorité globale.

Cependant, les huit MSP verts qui ont été votés, ce qui signifie que le Parlement écossais a une majorité de membres qui soutiennent l’indépendance.

Mme Sturgeon a déclaré dimanche à Boris Johnson lors d’un appel téléphonique qu’il s’agissait “de savoir quand – pas si” un autre vote sur l’opportunité de diviser l’Union aurait lieu après sa victoire écrasante.

Un porte-parole du dirigeant du SNP a déclaré: «La Première ministre a clairement indiqué que son objectif immédiat était de guider le pays à travers Covid et de se rétablir, et qu’un gouvernement écossais nouvellement élu travaillerait avec le gouvernement britannique dans la mesure du possible dans ce but.

“La Première ministre a également réitéré son intention de faire en sorte que le peuple écossais puisse choisir son propre avenir une fois la crise terminée, et a précisé que la question d’un référendum est désormais une question de quand – pas de si.”

M. Gove a plutôt exhorté le chef du SNP à “se concentrer sur la récupération” de la pandémie de coronavirus.

Mme Sturgeon a fâché sur le fait que le gouvernement britannique montrait un “manque de respect” pour la démocratie écossaise en menaçant de bloquer le suivi du vote pour l’indépendance de 2014, qui a vu les Écossais choisir de rester dans l’Union.

Elle a déclaré: «Lors de cette élection, ils ont voté massivement pour le SNP et nous nous sommes engagés manifestement à tout d’abord … continuer à guider le pays à travers la pandémie de Covid.

“Mais après la crise, donner au peuple écossais la possibilité de choisir son propre avenir lors d’un référendum.

“Le fait que nous soyons assis ici à débattre de la question de savoir si ce résultat sera respecté ou non en dit long sur le manque de respect pour la démocratie écossaise dont le gouvernement britannique fait preuve depuis un certain temps maintenant.”

Express.co.uk a interrogé 11035 personnes sur ce site le 13 mai.