Le chef du Parti conservateur gallois, Andrew RT Davies, a parlé à Express.co.uk de la campagne pour l’indépendance du Pays de Galles et a noté que l’un des principaux groupes défendant la cause avait des difficultés. YesCymru, qui compte environ 18 000 membres, a vu l’ensemble de son comité central démissionner plus tôt cette année alors que le groupe était en proie à des accusations d’abus parmi ses membres. M. Davies a déclaré que le groupe était « un peu dans le bourbier » et ne croyait pas que l’indépendance galloise ferait beaucoup de progrès de sitôt, mais était heureux que les gens fassent campagne pour elle.

L’ancien président de YesCyrmu, Sion Jobbins, a démissionné en juillet car il souhaitait se concentrer sur sa santé mentale.

Récemment, M. Jobbins s’est excusé pour la façon dont il dirigeait le groupe alors que les membres se sont attaqués les uns aux autres et aux étrangers pour leurs points de vue.

S’adressant à ITV Wales, il a déclaré : « J’aurais peut-être dû voir que nous devions renforcer la constitution. J’aurais dû prévoir qu’avec une augmentation du nombre de membres, il y aurait plus de différends et des choses comme ça.

«Je ne l’ai pas fait et j’étais fautif pour cela en tant que président, pour ne pas avoir fourni ce leadership. De bonnes personnes ont été blessées par cela et je le ressens quotidiennement, donc il y a un blâme de ma part. »

M. Davies a parlé des problèmes plus tôt cette année et a déclaré: « Nous venons d’avoir les élections législatives galloises et l’un des partis politiques s’est présenté sur le ticket de l’indépendance pour un référendum dans les cinq prochaines années.

« Ils sont arrivés derniers des trois grands partis, ce qui vous dit ce que pense le grand public au Pays de Galles.

« Mais nous vivons dans une démocratie et il appartient entièrement aux organisations de mettre leur plate-forme en place et d’étaler leur stand.

« Et YesCyrmu n’est que l’une de ces organisations qui cherchent à obtenir l’indépendance du Pays de Galles, si je comprends bien, elles sont un peu dans le bourbier en ce moment car leur comité central vient de démissionner.

« Ils vont avoir de nouvelles élections et mettre de nouvelles personnes en place, mais d’après ce que je comprends, il y a tout sauf une guerre civile en cours à YesCyrmu. »

M. Jobbins s’est entretenu avec Express.co.uk alors qu’il était encore président et a expliqué que le parti avait été créé à la suite du référendum d’indépendance écossais de 2014.

Il a ajouté qu’il serait le bienvenu pour travailler avec toute personne soutenant l’indépendance galloise et offrant un rameau d’olivier au premier ministre Nicola Sturgeon.

M. Jobbins a également expliqué que l’indépendance galloise était moins antagoniste que la campagne écossaise qui semblait avoir un gros problème avec l’Angleterre.

L’ancien patron de YesCymru a déclaré qu’il serait toujours prêt à travailler avec le reste du Royaume-Uni et ne voulait pas adopter une position isolationniste.

M. Jobbins a déclaré à Express.co.uk qu’il y avait certainement un « effet domino » entre ce qui se passe au Pays de Galles et en Écosse, mais a souligné que la politique était très différente.

Il a déclaré que les habitants du Pays de Galles pouvaient toujours profiter de la cuisine anglaise ou irlandaise grâce à un monde globalisé et voulaient toujours maintenir ces liens amicaux.

L’ancien président de YesCymru a expliqué que son groupe n’était aligné sur aucun parti ou position politique et accueillait quiconque croyait en un pays de Galles indépendant.