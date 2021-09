L’Independiente continue de mener alors que le tournoi équatorien reprend après la grève arbitrale

14/09/2021 à 6h29 CEST

. / Guayaquil

A la reprise du tournoi de football en Equateur, après une brève grève des arbitres, le Indépendant de la Vallée maintenu l’avance par battre l’Université catholique 1-3 en match de la septième journée de la deuxième phase du championnat. L’Independiente, qui a accumulé 19 points au classement, a également mis un terme à l’invaincu que l’équipe catholique avait à Quito.

Ce match marquait la reprise du tournoi, qui avait été suspendu entre vendredi et dimanche en raison d’une grève des arbitres pour cause de revendications salariales. Les attaquants Júnior Sornoza, Jonathan Bauman et José Angulo converti les buts du triomphe de l’indépendance, tandis que le milieu de terrain Les armes de Diego obtenu la remise. La supériorité du leader était notoire en première mi-temps, de sorte que les Matagigantes -comme on appelle Independiente- ont marqué le premier but après une action voyante entre les attaquants Angulo, Bauman et Sornoza, qui ont dansé aux quatre défenseurs et au gardien de but, pour que le dernier d’entre eux fermait le jeu et déposait la balle dans le cadre catholique.

Independiente a continué à dominer les actions et, après une série de rejets des défenseurs et de rebonds sur la barre transversale, le meilleur buteur du tournoi, Bauman, avec 18 buts, a marqué le deuxième but de son équipe. Católica, qui a un bon style de football, a essayé de prendre le contrôle du jeu et, avec une manœuvre habile, le milieu de terrain Armas a visé un tir bas à longue distance qui a filtré à côté de la verticale droite du gardien Kléber Pinargote.

Le but n’a pas suffi à arrêter le visiteur, qui a développé une proposition de jeu écrasante, dominante et efficace pour maintenir les invaincus dans le tournoi local, et grâce à un autre de ses buteurs, Angulo, il a converti le troisième après que les défenseurs universitaires aient échoué à déplacer le balle loin de sa surface. En seconde période, Católica a mieux harmonisé son système défensif et a stoppé la plupart des attaques d’Independiente, qui, avec le score favorable, était satisfait.

Les matchs Université Technique-Manta ; 9 octobre-Macará; Dauphin-Aucas ; Ville d’Orense-Guayaquil ; Barcelone-Deportivo Cuenca et Liga de Quito-Emelec, qui devaient se jouer entre vendredi, samedi et dimanche, étaient en attente pour les prochains jours, après la grève des arbitres, qui obligent la Pro League, l’organisateur du tournoi, à payer les frais de mai, juin, juillet et août.