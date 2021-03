L’Indian Air Force reçoit plus de jets Rafale! Des combattants français débarqueront sur la base aérienne d’Ambala

Trois Rafale de Dassault Aviation arrivent directement depuis la France avec l’aide de ravitailleurs en vol qui ont été fournis par les Emirats Arabes Unis ainsi que par la France.

La base de l’armée de l’air indienne (IAF) à Ambala est prête à recevoir aujourd’hui trois avions de combat français en provenance de France. Trois Rafale de Dassault Aviation arrivent directement depuis la France avec l’aide de ravitailleurs en vol qui ont été fournis par les Emirats Arabes Unis ainsi que par la France. Les chasseurs qui débarqueront pour la première fois au Gujarat mercredi soir se dirigeront ensuite vers l’escadron Golden Arrows à Ambala, portant ainsi le nombre de chasseurs Rafale dans l’escadron à 14. Typiquement, un escadron comprend environ 18 avions et deux en attente.

Chronologie

Comme cela a été rapporté plus tôt dans Financial Express Online, le premier lot de ces combattants a atterri en Inde le 29 juillet 2020, au milieu d’une grande fanfare. Cela a ensuite été suivi de trois autres arrivées en novembre 2020, et le troisième lot de trois jets est arrivé plus tôt cette année en janvier.

«La livraison de ces avions de combat se fait sur la base de l’accord contractuel entre les deux parties», selon des sources. Et d’ici 2022, tous les 36 avions de chasse seront en Inde.

Quand en attend-on plus?

Selon des sources, davantage d’avions de combat viendront directement de France dans les prochains mois et ces livraisons progressent conformément au calendrier.

En avril, au moins neuf autres sont attendus et sur ces cinq se dirigeront vers la base opérationnelle principale de Hashimara, au Bengale occidental.

En savoir plus sur ces combattants

Ces avions d’origine française proviennent de Dassault Aviation.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh, en réponse à une question, a déclaré au Parlement que la livraison complète des 36 jets serait terminée d’ici 2022.

En septembre 2016, l’Inde avait signé un accord intergouvernemental avec la France pour acheter 36 de ces combattants pour un coût de Rs 59 000 crores. Ces combattants sont le premier achat majeur effectué par l’Inde en 23 ans. La dernière fois que des chasseurs ont été achetés, c’était de Russie – SU-30.

Qu’y a-t-il à bord de ces jets?

Ces combattants ont la capacité de transporter une gamme d’armes puissantes.

Le missile air-air Meteor Beyond Visual Range (BVRAAM) du fabricant européen de missiles MBDA; Le missile de croisière Scalp et le système d’armes MICA sont le pilier du paquet d’armes qui sont à bord de ces chasseurs.

L’IAF est également en train d’acheter un système d’arme air-sol modulaire à moyenne portée de nouvelle génération Hammer (Highly Agile Modular Munition Extended Range). Cela sera intégré dans les combattants.

Qu’est-ce que Hammer? Développé par le major français Safran est un missile à guidage de précision, qui était à l’origine destiné à l’armée de l’air française et à la marine.

L’avion aura également Meteor, qui est la prochaine génération de BVRAAM conçue pour révolutionner le combat air-air.

Ceci a été développé par MBDA et est destiné à lutter contre les menaces communes auxquelles sont confrontés des pays comme le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la Suède.

