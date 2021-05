L’Indian Broadcasting Foundation se renomme en Indian Broadcasting And Digital Foundation

Au fil des ans, IBF a joué un rôle clé en fournissant au gouvernement une politique basée sur la recherche et un plaidoyer en matière de réglementation pour bâtir un secteur de la radiodiffusion solide.

Dans le but d’élargir son champ d’action pour couvrir les plates-formes numériques afin de rassembler tous les acteurs du numérique (OTT) sous un même toit, l’Indian Broadcasting Foundation (IBF), l’organe suprême des diffuseurs, est renommée Indian Broadcasting and Digital Foundation (IBDF). IBDF est en train de créer une nouvelle filiale à 100% pour gérer toutes les questions relatives aux médias numériques. En outre, la fondation formera également un organisme d’autorégulation (SRB), conformément aux règles relatives aux technologies de l’information (lignes directrices pour les intermédiaires et code d’éthique des médias numériques), 2021, telles que notifiées par le gouvernement indien le 25 février 2021.

Ce SRB dirigé par l’industrie pour les plates-formes OTT numériques, connu sous le nom de Digital Media Content Regulatory Council (DMCRC), est un mécanisme de deuxième niveau au niveau des appels similaire au Broadcast Content Complaint Council (BCCC).

«Nous sommes heureux d’étendre notre engagement à favoriser un environnement culturellement apte, socialement responsable et lié à la gouvernance du média numérique en pleine croissance. La diversification permettra à la Fondation de poursuivre les opportunités de croissance pour ses membres qui gèrent des services OTT dans le pays, tout en s’assurant qu’ils présentent une voix collective forte, à la fois dans le secteur de la diffusion et du numérique dans le cadre de l’organisme combiné. Nous continuerons à travailler dur pour créer de nouvelles références en ligne avec les aspirations de croissance de l’industrie », a déclaré K Madhavan, président d’IBF.

Au fil des ans, IBF a joué un rôle clé en fournissant au gouvernement une politique basée sur la recherche et un plaidoyer en matière de réglementation pour bâtir un secteur de la radiodiffusion solide qui est l’épine dorsale du secteur indien des médias et du divertissement. Aujourd’hui, avec l’émergence de nouvelles technologies techniques numériques, l’Indian Broadcasting Foundation (IBF) va non seulement se rebaptiser Indian Broadcasting and Digital Foundation (IBDF), mais continuera à impliquer de manière proactive toutes les parties prenantes concernées pour introduire des certitudes politiques et réglementaires. et renforcer les mécanismes d’autorégulation pour aider l’industrie créative indienne à produire un contenu de classe mondiale qui a reçu une réponse écrasante du public mondial.

