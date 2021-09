L’Indian Sugar Mills Association exhorte le Premier ministre Modi à augmenter immédiatement le sucre MSP

Dans une lettre adressée au secrétaire principal du Premier ministre, le président de l’ISMA, Niraj Shirgaokar, a déclaré que le MSP pour le sucre avait été révisé pour la dernière fois en février 2019, après quoi le prix juste et rémunérateur (FRP) de la canne à sucre avait été augmenté deux fois, ce qui représente une augmentation totale. de Rs 15 le quintal de canne à sucre.

À l’approche de la nouvelle saison sucrière, l’Indian Sugar Mills Association (ISMA) a écrit au bureau du Premier ministre (PMO) pour augmenter immédiatement le prix de vente minimum (MSP) du sucre de 31 Rs par kg à 35 Rs par kg à éviter le manque de liquidités avec les moulins et les arriérés de prix élevés de la canne qui en résultent au cours de la prochaine saison.

Dans une lettre adressée au secrétaire principal du Premier ministre, le président de l’ISMA, Niraj Shirgaokar, a déclaré que le MSP pour le sucre avait été révisé pour la dernière fois en février 2019, après quoi le prix juste et rémunérateur (FRP) de la canne à sucre avait été augmenté deux fois, ce qui représente une augmentation totale. de Rs 15 le quintal de canne à sucre. En outre, il y a eu une augmentation de 10 à 15 % du coût des intrants, des matières premières, des salaires et traitements et des coûts d’entretien, ce qui rend difficile pour les sucreries de régler les paiements de la canne à sucre.

« Le secteur sucrier estime que le gouvernement n’est pas juste envers les producteurs de sucre en n’annonçant pas d’augmentation du MSP pendant plus de 30 mois, même après avoir continuellement augmenté le prix de la canne à sucre (qui contribue à 70-75% de nos coûts). Il est naturel que la réalisation de nos revenus ne soit plus suffisante pour nous permettre de payer le prix de la canne aux agriculteurs, tel que fixé par le gouvernement, et de rembourser les prêts des banques à temps », a déclaré Shirgaokar.

La lettre indique que l’ordonnance sur le prix du sucre (contrôle), 2018, indique que le gouvernement central doit, au moment de l’émission d’une ordonnance concernant le prix du sucre à vendre, prendre en considération le prix juste et rémunérateur de la canne à sucre, les coûts de conversion pour la production de sucre de la canne à sucre, la réalisation des bénéfices des sous-produits générés dans le processus de production de sucre et tous autres coûts qu’il peut juger pertinents.

“Par conséquent, il est très juste et raisonnable pour l’industrie sucrière d’espérer et de s’attendre à ce que chaque fois qu’il y a une augmentation du PRF de la canne à sucre ainsi que toute autre augmentation d’autres coûts, y compris le coût de conversion de la canne en sucre, le gouvernement central annoncerait également immédiatement une augmentation du MSP du sucre », a déclaré Shirgaokar.

Il a déclaré que diverses institutions ont recommandé une augmentation du MSP à 33 Rs par kg, y compris le comité des secrétaires, le groupe de ministres sous la présidence du ministre de l’Intérieur Amit Shah, les gouvernements des États de l’Uttar Pradesh, du Maharashtra, du Karnataka et du Bihar, et les deux instances faîtières représentant l’industrie sucrière, l’ISMA et la NFCSF. Même le Niti Aayog et l’ACCP ont recommandé la rationalisation de la politique de prix de la canne à sucre en Inde de telle sorte que le prix de la canne à sucre payable par les usines aux agriculteurs soit déterminé en fonction des revenus qu’ils tirent de la vente du sucre et de ses sous-produits, il mentionné.

La lettre indiquait que l’Uttar Pradesh, le plus grand État producteur de canne à sucre, devait bientôt organiser des élections à l’Assemblée et que l’industrie «craignait que le gouvernement ne nous pese très lourdement si nous ne réglons pas les arriérés de prix de la canne et si le prix de la canne s’accumule à partir de la nouvelle saison à partir d’octobre 2021. Si la réalisation de nos revenus n’est pas adéquate, il nous deviendra impossible de payer les agriculteurs à temps.

Il a déclaré: «En outre, si le MSP du sucre est augmenté de 3 à 4 Rs par kg, la valorisation du sucre envisagée par les banques pour nous accorder des prêts de fonds de roulement augmenterait également. Cela, à son tour, devrait nous donner un fonds de roulement supplémentaire de 10 000 à 12 000 crores de roupies, ce qui nous aidera à effectuer les paiements aux agriculteurs à temps au cours de la prochaine saison et à éliminer rapidement les arriérés de prix actuels de la canne.

