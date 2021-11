L’Indiana se soumet à l’Utah et laisse plus de leader occidental aux Warriors

Indiana Pacers est ressuscité après son mauvais début de saison régulière NBA 2021/22. La franchise d’Indianapolis battue ce matin à Jazz de l’Utah, qui est sa quatrième victoire au cours des six derniers matchs joués. Il est passé de 1-6 dans la Conférence Est à 5-8 et joue au basket-ball très flashy.

La victoire contre le Jazz (qui a été par un résultat de 111-100, et à domicile de Salt Lake City), a été menée par un Malcolm Brogdon en état de grâce. Le meneur, en 37 minutes, a atteint 30 points, neuf rebonds, quatre passes décisives et 10-23 aux tirs depuis le terrain (43-5% TC).

Au-delà de Brogdon étant le MVP, il convient de noter comme une performance clé du match celle de TJ McConnell. En sortant du banc, le joueur des Pacers a contribué 21 points, huit rebonds et cinq passes décisives. Myles Turner, avec trois ce soir et 905 au total, est classé 5e parmi les meilleurs bloqueurs de tous les temps des Indiana Pacers.

N°5‼ ️ félicitations à @Original_Turner pour être passé à la cinquième place sur la liste des blocs de franchise – pic.twitter.com/6LddArgf9j – Indiana Pacers (@Pacers) 12 novembre 2021

Du côté du Jazz, face au mauvais jeu de Mike Conley (six points et seulement huit passes décisives), il convient de mentionner Donovan Mitchell comme le joueur le plus inspiré de la franchise. Et qu’il n’a pas bouclé, loin de là, son meilleur match de la saison : 26 points et quatre passes décisives. Rudy Gobert, écuyer avec son double-double particulier : 19 points et 11 rebonds.

Les Warriors, plus de leaders

L’équipe qui a le plus profité de ce résultat, au-delà des Indiana Pacers, n’est autre que les Golden State Warriors. La franchise de San Francisco se renforce à la première position de l’Ouest avec un bilan de 10-1, tandis que l’Utah Jazz (qui était deuxième) s’éloigne momentanément : 8-4.