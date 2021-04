L’Indianapolis 500, avec public

22/04/2021

À 13:09 CEST

La 105e édition du célèbre Indianapolis 500 , qui se tiendra le 30 mai, aura des spectateurs dans les gradins, après que les autorités sanitaires américaines ont autorisé la présence du public, bien qu’avec une capacité limitée à 40%, avec des mesures d’hygiène extrêmes et une distance de sécurité entre les fans présents. la course.

L’emblématique Indianapolis Motor Speedway est actuellement utilisé comme plaque tournante pour vaccination de masse, mais ses dirigeants se prépareront déjà à recevoir à nouveau le public des 500 Miles. S’il ne s’agit pas de la capacité des éditions avant la pandémie, avec environ 350 000 téléspectateurs en direct, le nombre de visiteurs attendus est également très élevé, avec environ 135 000 personnes.

Les événements qui se déroulent généralement en parallèle de la course, notamment les concerts, n’auront pas lieu et des zones de désinfection et de contrôle de température seront mises en place pour les fans qui viennent sur le circuit.

Le permis que l’Indianapolis 500 a reçu contraste avec les mesures imposées par les autorités sanitaires en Europe. Et sans aller plus loin, le Procicat a écarté cette semaine la possibilité que le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 (9 mai) se joue avec une capacité de 30% comme prévu par les responsables de la piste catalane, qui devront rendre l’argent. de billets déjà vendus.

Vaccins

“Nos fans sont tout pour nous et nous sommes impatients de les accueillir” de retour chez eux “à l’Indy 500 de cette année”, a déclaré le président d’Indianapolis Motor Speedway (IMS), J. Douglas Boles. “La ville et l’État ont travaillé avec nous pour identifier les mesures de santé et de sécurité appropriées afin que nous puissions accueillir avec succès une foule limitée mais très enthousiaste”, a-t-il souligné.

Pour sa part, Mark Miles, président et chef de la direction de Penske Entertainment, responsable de l’organisation, a souligné que “la première chose que les fans peuvent faire pour garantir un grand jour de course est de se faire vacciner le plus rapidement possible”. Dans ce sens, Miles a rappelé: «Nous continuons à offrir des vaccins à l’IMS et nous élargirons notre clinique de vaccination de masse au cours du mois de mai.. Tout cela fait partie de l’effort pour continuer sur la voie de la relance de tout l’état de l’Indiana. »En plus des jours de vaccination prévus à l’IMS du 24 au 30 avril, les vaccins seront désormais disponibles certains jours de l’année. Mai 1 à 27. IMS et NTT INDYCAR SERIES lanceront une campagne médiatique pour encourager les participants au jour de la course et tout le monde à travers l’état à se faire vacciner immédiatement.