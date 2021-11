L’indicateur de baleine Bitcoin détecte une tendance d’accumulation sur plusieurs mois alors que BTC surveille un nouveau test de 67 000 $

Dernièrement, les plus grands investisseurs de Bitcoin (BTC) ont augmenté leurs réserves en synchronisation avec la hausse des prix en cours, suggère une métrique Glassnode.

Surnommé le « choc de l’approvisionnement des baleines », l’indicateur en chaîne représente le rapport entre la quantité de Bitcoin détenue par les « baleines » et les « poissons ». Les baleines représentent des adresses comprises entre 10 000 et 100 000 BTC, tandis que les poissons sont celles comprises entre 0,001 et 1 000 BTC.

Une lecture croissante du choc d’approvisionnement des baleines indique un degré plus élevé d’accumulation de baleines par rapport aux poissons. En revanche, une baisse de l’offre de baleines montre que les poissons accumulent du Bitcoin à un rythme plus rapide que les baleines.

Choc d’approvisionnement des baleines BTC par rapport au prix. Source : Glassnode

Cela étant dit, Whale Supply Shock a tendance à fournir « une mesure de l’offre bloquée dans les portefeuilles Whales que vous pourriez avoir [efecto] sur la dynamique de l’offre et donc sur les prix », a déclaré Dor Shahar, analyste en chaîne chez CryptoJungle, dans un tweet le 1er novembre.

Corrélation du prix du BTC avec l’activité des baleines

Le choc de l’offre de baleines semblait avoir prédit les sommets macro des prix de Bitcoin. Par exemple, le prix du BTC a dépassé près de 65 000 dollars en avril, deux mois après que l’offre détenue par les baleines ait atteint un pic de session.

La métrique a montré que les baleines ont commencé à distribuer leurs pièces parmi les poissons, prédisant correctement une macro et une correction à venir. En conséquence, l’impact de l’approvisionnement en baleines a été réduit, comme le montre le tableau ci-dessous.

BTC Whales Supply Shock récupère avec le prix. Source : Glassnode

Il a commencé à rebondir après avoir atteint un creux à la mi-juillet, indiquant que les baleines ont recommencé à accumuler du Bitcoin à un rythme plus rapide que les poissons. Cela a coïncidé avec le rebond de Bitcoin d’environ 30 000 $ le 20 juillet pour finalement atteindre un nouveau sommet de 67 000 $ trois mois plus tard.

La corrélation était également visible vers février 2020, a noté Shahar, qui a également déclaré que les baleines avaient commencé à distribuer leur BTC « juste avant l’ATH », ajoutant :

« Le même phénomène s’est produit en mai 2019, les baleines se sont accumulées à un certain point où l’offre qu’elles avaient atteint un pic. Encore une fois, juste avant le macro plafond, elles ont commencé à distribuer des pièces. »

BTC Whales Supply Shock culmine avant son prix au comptant maximum en mai 2019. Source : Glassnode

Shahar a cité de telles fractales de graphique et a rejeté le rallye en cours de l’indice Whale Supply Shock comme le signe d’une « tendance haussière d’accumulation sur plusieurs mois ». Il a également noté que l’approvisionnement des baleines en octobre, lorsque le prix du Bitcoin était d’environ 62 000 $, est bien inférieur à celui d’avril, déclarant :

« [Podría] indiquent une période d’accumulation ou un approvisionnement qui s’épuise généralement entre les mains des baleines. »

Conclusions : la relation entre les deux groupes ; Les baleines et autres poissons donnent une mesure de la dynamique de l’offre. Par conséquent, cela peut aider à visualiser la pénurie d’approvisionnement que les pièces détenues par les baleines peuvent provoquer et son effet sur le prix. Parallèlement à cela, une indication de macro supérieure plus sensible. – Dor Shahar (@dorinvesting) 1er novembre 2021

Bitcoin techniquement haussier

Les perspectives haussières de Shahar pour le marché Bitcoin sont apparues alors que la crypto-monnaie est passée en dessous de 60 000 $ pour voir un nouveau test de son record d’environ 67 000 $.

Ce faisant, le prix du BTC semblait avoir formé un modèle de continuation haussier classique appelé « Bull Flag ». Cela étant dit, le prix semble être sur le point de sortir de sa fourchette de consolidation actuelle et d’atteindre le sommet de la tendance haussière précédente, également connue sous le nom de « Flagpole ».

Graphique des prix quotidiens BTC / USD avec une configuration Bull Flag possible. Source : TradingView

L’objectif de profit de Bull Flag atteint plus de 70 000 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.