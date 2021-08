L’indicateur de momentum DOGE/USD montre de fortes chances de dépasser 0,30 $ ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Dogecoin d’aujourd’hui suggère une ligne de tendance haussière sur le graphique sur 24 heures.

L’analyse des prix Dogecoin d’aujourd’hui suggère une ligne de tendance haussière sur le graphique en 24 heures après que la pièce a augmenté de 1,20% pour atteindre 0,2990 $. Nous nous attendons à ce que la paire DOGE/USD monte en flèche et dépasse la résistance de 0,30 $.

Le marché général des crypto-monnaies se négocie à la hausse, la majorité des cryptos gagnant plus de 4% au cours des dernières 24 heures. Solana est le plus grand gagnant de la journée après avoir atteint le support de 86 $. BTC et ETH ont gagné respectivement 4,5% et 4,8%.

Mouvement du prix Dogecoin au cours des dernières 24 heures: Dogecoin luttant contre une résistance de 0,2990 $

Notre analyse des prix Dogecoin sur 24 heures suggère que la pièce meme s’est négociée dans une fourchette quotidienne de 0,2903 $ à 0,2995 $. La fourchette intrajournalière étroite suggère une volatilité réduite au cours des dernières 24 heures. Pendant ce temps, le volume des échanges quotidiens sur le marché Dogecoin a chuté de 3,20% et a totalisé 2,368 milliards de dollars. D’autre part, la capitalisation boursière de la pièce sur le thème du mème est de 37 milliards de dollars après une variation positive de 8% sur la session de 24 heures.

Graphique DOGE/USD en 4 heures : DOGE se prépare-t-il à un rallye ?

Selon le graphique d’analyse des prix Dogecoin de 4 heures, la paire DOGE/USD se négocie à un prix de 0,2905 $ au moment de la presse et tente de sortir de la résistance de 0,30 $ qui tient les taureaux en otage depuis un certain temps maintenant.

Source : TradingView

L’histogramme MACD sur notre analyse de prix Dogecoin de 4 heures est devenu vert pour indiquer une forte dynamique haussière au moment de la rédaction. L’élan ne fait qu’augmenter juste après que le cours de la pièce a franchi la barre des 0,2920 $. C’est l’élan même qui a soutenu l’action des prix DOGE/USD au-dessus de l’EMA de 20 jours à 0,28 $ et dénote donc une demande élevée par rapport à l’offre.

L’indice de force relative oscille autour du territoire de surachat. Pendant ce temps, le RSI indique que le prix pourrait bientôt quitter la tendance haussière. Néanmoins, nous pouvons toujours parier sur un marché haussier en utilisant un indice 47.

Les bandes de Bollinger de Dogecoin sont actuellement contractées, ce qui suggère une faible volatilité pour DOGE. Cependant, les bandes sont contractées à la limite supérieure, suggérant la détermination des taureaux à franchir la moyenne mobile à 0,3100 $.

Analyse des prix Dogecoin: Conclusion

Notre analyse quotidienne des prix Dogecoin est haussière et le restera pendant les prochaines 24 heures. Nous nous attendons à ce que la pièce meme franchisse la résistance de 0,29 $ à 0,30 $ et atteigne probablement le sommet de 0,32 $ du début août.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

Lien source