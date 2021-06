L’indicateur parabolique Bitcoin indique un effondrement dangereux en dessous de 20 000 $

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le prix du Bitcoin est dans une tendance baissière, après avoir passé près d’une année complète dans une tendance haussière parabolique. Un indicateur appelé “parabolique” dans les périodes mensuelles a donné un signal qui, selon les cas précédents, a toujours entraîné une chute catastrophique de la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Même si la vente qui en résulte finit par être la plus faible jamais enregistrée après un tel signal, cela pourrait toujours faire courir le risque à Bitcoin de chuter en dessous de 20 000 $ par pièce. C’est pourquoi.

Rappelant la tendance haussière de Bitcoin maintenant interrompue jusqu’à présent

2020 a été la tempête parfaite pour Bitcoin et le reste des crypto-monnaies. Les discussions sur l’inflation, un choc d’offre et des pays en crise ont poussé les investisseurs à affluer vers les actifs émergents rares et innovants.

Les institutions, les fonds spéculatifs et même les entreprises ont commencé à prêter attention au Bitcoin, et le plus grand marché de la cryptographie a commencé à se développer grâce à Ethereum, DeFi, NFT et Dogecoin.

Lecture connexe | Bitcoin Bulls sort le marteau d’investissement de Thor, mais le soutien doit tenir

Plus de grands noms ont été attirés dans l’espace que jamais auparavant, et Bitcoin est maintenant dans les portefeuilles des riches du monde entier. La lutte pour acheter du BTC avant tout le monde a envoyé le prix par pièce dans une tendance haussière parabolique, le faisant passer de moins de 4 000 $ à plus de 65 000 $.

Toute l’attention a aidé Coinbase à devenir public, mais depuis lors, Bitcoin et le reste des crypto-monnaies ont connu une tendance à la baisse, et cela pourrait empirer maintenant que la parabole est rompue.

Le SAR parabolique n’a pas été affecté plusieurs fois dans l’histoire de Bitcoin | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Pourquoi le SAR parabolique pourrait avertir d’un nouveau crash de crypto-monnaie

Lorsque le prix du Bitcoin a cassé son avance parabolique début 2018, le trader emblématique Peter Brandt a appelé à une correction de 80%, plus ou moins quelques points de pourcentage de chaque côté. Un an plus tard, la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière a plongé au plus bas de son marché baissier pour un retracement complet de 84%.

Un outil qui peut aider les traders à dire aux traders quand un actif est devenu parabolique et, grâce à cet outil, où placer des stop-loss, pourrait indiquer que Bitcoin va chuter beaucoup plus maintenant que la parabole s’est à nouveau cassée. , peut-être autant que Brandt l’a demandé. pour le passé.

Lecture connexe | L’ingrédient manquant d’un renversement total de Bitcoin

L’outil d’analyse technique, appelé Parabolic SAR, peut indiquer quand une tendance s’est “arrêtée et inversée”. La vente récente a touché le SAR parabolique sur des périodes mensuelles, et dans le passé, chaque fois que cela s’est produit, le BTC a chuté de 72% ou plus par rapport au dollar. Au plus haut point, la baisse post-SAR a atteint 86 %, pas loin des statistiques partagées par Brandt.

Avec l’outil activé, même avec le pourcentage de baisse le plus bas de l’histoire, Bitcoin risque toujours de tomber en dessous de 20 000 $ ou même moins. Même à 84%, ce que nous savons maintenant se produit lorsque la parabole se brise, cela pourrait porter l’actif cryptographique à environ 10 000 $.

Les traders utilisent le SAR parabolique pour déplacer leurs limites de perte de profit, donc le seul espoir qui reste pour les taureaux est que ce niveau a été chassé exprès. La baisse a coïncidé avec l’ouverture annuelle, il y a donc aussi de nombreuses raisons techniques pour l’objectif.

Image en vedette de iStockPhotos, graphiques de TradingView.com