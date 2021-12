L’indicateur technique Bitcoin suggère une faible probabilité de « Rassemblement du Père Noël »

Bitcoin pourrait ne pas être en mesure de tirer parti du rallye de soulagement à l’approche de la fin de l’année, indique un indicateur technique clé qui est devenu baissier au milieu des risques macro accrus.

« Le MACD hebdomadaire est sur un signal de » vente « pour la première fois depuis avril, augmentant le risque jusqu’à la fin de l’année », a déclaré Katie Stockton, fondatrice et associée directrice de Fairlead Strategies, dans une note de recherche hebdomadaire partagée avec CoinDesk lundi. Il y a de la place pour une nouvelle vente à un point où l’actif commence à sembler survendu à moyen terme, a-t-elle écrit. L’histogramme MACD est un indicateur technique utilisé pour identifier les inversions de tendance et la force de la tendance. Le plongeon de l’indicateur en territoire négatif implique un changement de tendance haussière à baissière. Des barres plus profondes sous la ligne zéro indiquent un renforcement de la dynamique baissière. Le précédent croisement baissier confirmé fin avril a été suivi de pertes hebdomadaires consécutives de plus de 10 % qui ont vu les prix chuter à 30 000 $ contre 58 000 $. Alors que le bitcoin a rebondi de près de 20 % par rapport au plus bas de samedi. de moins de 43 000 $, la crypto-monnaie n’a pas encore repris la ligne de tendance haussière des plus bas de juillet franchis la semaine dernière. Selon Stockton, le rebond pourrait être éphémère avec une hausse susceptible d’être plafonnée autour de la résistance à 55 000 $. La nervosité persistante de la Fed, les craintes d’Omicron et les inquiétudes du marché immobilier chinois indiquent une hausse limitée à court terme.