L’indice de saison Altcoin imperturbable par les hausses de Bitcoin

Comme nous l’avons mentionné dans notre précédente analyse de l’indicateur Altcoin Season, novembre serait décisif et pourrait se conclure en faveur des altcoins ; Malgré le fait qu’au cours des derniers jours d’octobre, il semblait que Bitcoin allait dominer le score, début novembre, il y a eu un changement de 53 à 59 points.

D’un autre côté, étant donné que les altcoins continuent de dominer le marché et que chaque jour de plus en plus d’investisseurs soutiennent des projets émergents, des cryptomèmes, etc., il n’est pas surprenant que l’indice Altcoin Season Index termine l’année en faveur des altcoins.

Indice de saison Altcoin novembre. Source : Blockchain Center.

Il est presque certain que l’année aura à nouveau une saison Altcoin, alors c’est peut-être le meilleur moment pour commencer à investir ; car, selon les graphiques, les autres crypto-monnaies non Bitcoin dominent à nouveau le marché.

L’indice de la saison Altcoin se dirige vers le nord

Au cours de l’année 2021, l’indice Altcoin Season a été en faveur des crypto-monnaies alternatives dans l’aperçu annuel. Même au début de l’année, il y a eu un fort rebond de 29 points en faveur du Bitcoin, à 88 points en mai ; suggérant que malgré les fortes hausses du BTC, les altcoins affichent une forte volatilité sur le marché.

Par conséquent, cela peut se résumer en ce qu’il a fini par être plus rentable d’investir dans certains altcoins sur le marché. Parmi les gagnants de l’année pour la croissance, nous avons maintenant :

FTM accumulant 19 673,1%. LUNA avec 17 359 % .SOL avec un gain de 16 778,8 % .MATIC enregistrant des gains de 14 210,5% .DOGE accumulant 10 019,6 % de gains. Entre autres.

L’un des aspects les plus importants à mettre en évidence à partir des données fournies par l’indicateur Altcoin Year, est qu’il est situé dans les 80 points au nord en raison du fait que 75% des cryptos sur le marché ont enregistré des gains supérieurs à BTC . Pour cette raison, les graphiques penchent en faveur des autres monnaies numériques.

Indice de l’année Altcoin novembre. Source : Blockchain Center.

Bitcoin pourrait-il avoir une chance d’avoir des alternatives crypto ?

Malgré le fait que les perspectives ne sont pas en faveur de Bitcoin et qu’une grande partie des altcoins enregistrent de nouveaux ATH au fil des jours, il est probable que le score diminue. Depuis, comme nous l’avons souligné auparavant; d’ici novembre, il y aura une mise à jour majeure du protocole Bitcoin appelée Taproot ; qui promet d’apporter des contrats intelligents, d’améliorer la confidentialité et l’évolutivité de la crypto-monnaie.

Cela pourrait déterminer quelle sera la nouvelle tendance de Bitcoin, que, clairement si tout se passe selon les plans stipulés, BTC pourrait enregistrer un nouveau sommet avant la fin de l’année ; au moins près de 100 000 $; fait qui diminuera le score de l’indice de saison Altcoin.

