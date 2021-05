L’indice du dollar américain tombe à un niveau bas début janvier malgré l’allusion de la Réserve fédérale à un “ tapering ”

Sur le marché de la cryptographie, les choses passent au vert après une mer de rouge. Cependant, les choses sont devenues un peu instables dans le monde macroéconomique, la Réserve fédérale faisant allusion à une possible «diminution».

Avant de finir haut, le marché boursier a réagi négativement à cela. L’or progresse lentement vers 1900 dollars l’once, alors que certains responsables de la Fed plaident pour que la banque centrale ait la possibilité de réduire sa politique monétaire ultra-souple si la reprise économique continue de s’accélérer.

Le dollar américain a atteint un niveau de près de 90,3 avant de redescendre à nouveau. Aujourd’hui, l’indice du dollar américain est tombé à 89,65, un niveau jamais vu depuis début janvier.

Historiquement, une baisse de l’USD a été optimiste pour les prix du Bitcoin.

Selon le procès-verbal de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) fin avril, alors que certains ont déclaré que l’économie américaine restait «loin» de ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix, car elle nécessitait une politique monétaire très souple, d’autres pensaient que le temps pourrait bientôt venir pour la Fed de changer de position.

«Un certain nombre de participants ont suggéré que si l’économie continuait de progresser rapidement vers les objectifs du comité, il pourrait être approprié à un moment donné des prochaines réunions de commencer à discuter d’un plan pour ajuster le rythme des achats d’actifs.»

Actuellement, la Fed achète chaque mois pour 120 milliards de dollars de titres du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires d’agences, ce qui est promis de se poursuivre à ce rythme jusqu’à ce que «de nouveaux progrès substantiels» aient été constatés dans les objectifs d’inflation et d’emploi.

En matière d’inflation, la Fed reste en faveur de la laisser atteindre son objectif de 2%. La «flambée de la demande à mesure que l’économie rouvrirait davantage» ferait monter l’inflation des prix à la consommation «légèrement au-dessus» de 2%, mais «après que les effets transitoires de ces facteurs se sont atténués, les participants s’attendaient généralement à une diminution de l’inflation mesurée», selon les minutes.

Et encore une fois, la Fed a déclaré qu’il faudrait probablement «un certain temps» avant que l’économie fasse des progrès substantiels.

En tant que tel, «Le calendrier de ces communications dépendrait de l’évolution de l’économie et du rythme des progrès vers les objectifs du comité», a-t-il déclaré.

Les rendements ont bondi à mesure que les obligations d’État américaines se vendaient. Le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé de 1,62% à 1,692% avant de revenir à 1,632%.

«Ils ne publient pas ces informations sans savoir que cela a un impact», a déclaré Kathy Jones, stratège en chef des titres à revenu fixe chez Charles Schwab.

«C’est le premier indice, mais ce sera un processus graduel. Toute la langue est conditionnelle. Ils se laissent beaucoup de flexibilité. »

La réunion a eu lieu avant l’arrivée des derniers chiffres de paie / gains, qui étaient bien inférieurs aux prévisions. Cependant, si les données du prochain rapport sur les emplois sont solides, le marché peut commencer à s’attendre à une discussion sur la réduction progressive.

Cela devrait avoir un impact sur les marchés traditionnels et également sur Bitcoin, qui continue de gagner en adoption. Comme nous l’avons vu en mars 2020, le marché de la cryptographie n’est pas non plus totalement épargné par les perturbations macroéconomiques.

«Pratiquement toutes les pièces, entreprises et produits de la cryptographie sont au moins indirectement alimentés par la ferveur spéculative induite par la banque centrale. Tant que c’est le cas, nous sommes très vulnérables aux décisions des banquiers centraux », a déclaré Qiao Wang de DeFi Alliance.

Bitcoin / USD BTCUSD

41311,7789 941,912,28%

Volume 71,29 b Changement 941,91 $ Ouvert 41311,7789 $ Circulation 18,71 m Plafond du marché 773,1 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.