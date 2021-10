L’indice du sentiment immobilier à un sommet historique au troisième trimestre de 2021

Que ce soit dans le segment résidentiel ou commercial, il y a un fort sentiment d’optimisme en raison de l’amélioration de notre environnement socio-économique. (Image représentative)

L’indice du sentiment immobilier Knight Frank-Ficci-Naredco pour les projections actuelles et futures s’est amélioré pour tous les paramètres au troisième trimestre de l’année civile 2021, aidé par la reprise économique. L’indice a capturé le rebond des sentiments des parties prenantes dans les segments résidentiels et de bureaux, alors que la deuxième vague de Covid, la plus virulente, s’apaisait.

Au troisième trimestre 2021, le score actuel de l’indice du sentiment est passé à 63, ce qui est le meilleur jamais enregistré, après le sombre score de 35 enregistré au deuxième trimestre 2021, a déclaré Knight Frank India. Le score de l’indice du sentiment futur est passé de 56 au deuxième trimestre 2021 à 72 au troisième trimestre 2021, ce qui est également le plus élevé de l’histoire de l’indice, a-t-il ajouté.

À titre de comparaison, un score supérieur à 50 signifie « optimisme » dans les sentiments, tandis que 50 signifie que le sentiment est « même » ou « neutre », et un score inférieur à 50 signifie « pessimisme ». « Une accélération du rythme des vaccinations a permis de lutter dans une large mesure contre la peur d’une troisième vague de Covid. Couplé à une meilleure préparation pour gérer la pandémie, rebondir après les blocages devient la norme de la journée. Ces développements ont aidé les parties prenantes à rester positives à l’avenir », a noté le cabinet de conseil immobilier.

Le président de Knight Frank India, Shishir Baijal, a déclaré qu’il était encourageant de le voir, car cela reflète le retour de la confiance du marché soutenu par une demande croissante. Que ce soit dans le segment résidentiel ou commercial, il y a un fort sentiment d’optimisme en raison de l’amélioration de notre environnement socio-économique.

« Il y a une reprise importante du marché immobilier commercial et résidentiel. Les marchés régionaux de l’Est, de l’Ouest et du Nord reçoivent une réponse positive des entreprises informatiques et ITeS, ainsi que des start-ups technologiques qui sont devenues des licornes », a-t-il ajouté.

L’expansion agressive des opérations de commerce électronique et des start-ups a été un facteur clé de la demande d’espaces de bureaux. Un taux élevé de vaccins associé à des ventes concomitantes des festivités a maintenu les perspectives du secteur résidentiel positives, a déclaré Baijal.

