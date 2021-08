l’indice Fear and Greed renoue avec l’enthousiasme Crypto nouveaux médias

in

Depuis une dizaine de jours, le Peur et cupidité indice sur les marchés du bitcoin et de la crypto-monnaie a été assez positif.

Par exemple, aujourd’hui, sur une échelle de zéro à cent, la valeur détectée est 73.

L’indice Bitcoin Fear and Greed est de 73 ~ Greed pic.twitter.com/ZYttdgo4IX – Indice de peur et de cupidité Bitcoin (@BitcoinFear) 18 août 2021

Puisque zéro correspond au maximum de peur, tandis que cent correspond à un maximum de cupidité (ou d’enthousiasme), le marché des cryptomonnaies est actuellement dans la zone « cupidité » mais sans excès.

Généralement, on considère l’avidité extrême lorsqu’on dépasse 75, alors que plus de 80 pourrait être considéré comme excessif.

Au cours de 2021, la valeur de cet indice est restée plus ou moins constamment positive jusqu’au 12 mai, avec des pics extrêmes entre janvier et février, même à 95.

À partir de la mi-mai, cependant, il est passé en territoire très négatif, atteignant 10 à plusieurs reprises jusqu’à la fin juillet.

Ce qui est curieux, c’est que le prix du bitcoin au cours de l’année n’est jamais tombé en dessous des sommets de l’année précédente. Pourtant, malgré cela, depuis environ deux mois, le marché des crypto-monnaies est dominé par une peur extrême, probablement excessive.

L’indice de la peur et de la cupidité en 2021

En revanche, pour les premiers mois de l’année, il a été l’enthousiasme d’être excessif, contribuant peut-être de manière non négligeable à porter le prix du bitcoin aux plus hauts historiques de la mi-avril.

Cependant, nous ne devons jamais oublier que les données rapportées se réfèrent aux 24 heures précédentes, de sorte que celle publiée ce matin ne reflète probablement pas la baisse d’aujourd’hui, bien qu’elle ait commencé il y a plusieurs heures.

Généralement, lorsque l’engouement est excessif, cela signifie que les marchés apprécient trop les crypto-monnaies, à tel point qu’une baisse peut être suspectée. Au contraire, un niveau de 73 points ne semble pas indiquer qu’il existe un réel excès d’enthousiasme, au point d’avoir généré une croissance excessive des prix. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas tomber davantage.

En revanche, ce climat d’engouement qui souffle depuis une dizaine de jours maintenant sur les marchés des cryptomonnaies, et qui a lui-même été précédé d’une dizaine de jours au cours desquels l’indice de la peur et de la cupidité est resté sensiblement dans la zone neutre, semble suggèrent que des attentes positives sont plutôt partagées concernant les prix du bitcoin et de la crypto-monnaie à court ou moyen terme.

Notons qu’il y a déjà plusieurs mois, l’hypothèse a été émise que le niveau actuel de 45 000 $ aurait pu servir de support pour le prix du bitcoin, mais a ensuite commencé une phase baissière qui ne s’est terminée que le 21 juillet. Il est possible qu’une fois la phase baissière temporaire terminée, ce niveau ait recommencé à servir de support, et selon les auteurs de ces hypothèses, le prochain l’objectif pour BTC pourrait être de 70 000 $.

Cependant, il n’est pas impossible qu’une nouvelle phase baissière puisse être déclenchée, mais cette dernière hypothèse ne semble pas rassembler beaucoup d’adeptes à court terme.