L’indice Nifty Metal a augmenté de 62% depuis février alors que les prix de l’acier montent en flèche; vérifier le meilleur stock pour acheter maintenant

L’indice des métaux Nifty est sur une trajectoire remarquable depuis début février, en hausse de 62% jusqu’à présent. Même la deuxième vague de la pandémie de coronavirus n’a pas réussi à réprimer le rallye de l’indice des métaux. La hausse a été favorisée par une amélioration du cycle des matières premières, une flambée des prix de l’acier et une demande robuste. Les maisons de courtage nationales, les maisons de courtage étrangères et même le Big Bull Rakesh Jhunjhunwala ont exprimé à maintes reprises des opinions haussières sur les actions du métal. En outre, la récente modification fiscale en Chine devrait soutenir la tendance à la hausse.

Cycle des produits de base, les réformes des émissions chinoises aident les métaux

Les stocks de métaux ont bénéficié d’une forte demande de la part de divers secteurs et soutenus par le pipeline infra du gouvernement. Le désendettement et les Capex ont contribué à la dynamique. En outre, la poussée de la Chine vers la neutralité carbone devrait entraîner une hausse des prix mondiaux. «Notre équipe China Materials pense que cela entraînera une tendance à la hausse de la courbe des coûts et une interruption de l’approvisionnement pour les industries à forte consommation d’énergie et à fortes émissions telles que l’acier et l’aluminium, ce qui augmentera le potentiel de hausse des prix de ces matières premières», a déclaré Morgan Stanley une note plus tôt en mars.

Dans le but de devenir neutre en carbone et de réduire les émissions, la Chine a maintenant supprimé un rabais sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) facturée sur les exportations de plusieurs produits sidérurgiques, rendant les exportations moins attrayantes, selon CLSA. La société de courtage a souligné qu’en Chine, les droits d’importation sur la fonte brute, l’acier brut, les matières premières en acier recyclé, le ferrochrome et autres ont été réduits à zéro. Parallèlement, les droits d’exportation ont été portés à 25% pour le ferrosilicium, à 20% pour le ferrochrome et à 15% pour la fonte brute de haute pureté. «Avec la reprise de la production mondiale d’acier en raison de l’augmentation de la demande hors de Chine et d’un déplacement de la production de la Chine, les prix du minerai de fer pourraient rester soutenus», a déclaré CLSA.

Plus de place pour les hausses de prix

Les prix intérieurs de l’acier ont augmenté récemment mais restent toujours inférieurs aux importations. «Les aciéries nationales ont augmenté les prix HRC / CRC de 4 000/4 500 roupies la tonne en mai à 67 000/80 000 roupies», a déclaré Motilal Oswal. Les prix intérieurs de l’acier se négocient à un rabais de Rs 8 000 / t par rapport au coût au débarquement des importations, ce qui laisse la place à de nouvelles hausses, ont-ils ajouté. CLSA, a déclaré que les aciéries indiennes pourraient bientôt augmenter leurs prix de 2 000 à 4 000 Rs / tonne, avec une autre hausse probable à la mi-mai ou au début de juin.

Choix d’actions

CLSA a déclaré que TATA Steel reste son premier choix dans le secteur. Depuis le budget de l’Union, les actions de Tata Steel ont bondi de 79% pour se négocier désormais à 1075 roupies par action. à court terme », ont-ils dit.

Pendant ce temps, Motilal Oswal a SAIL sur son radar. Le cours de l’action SAIL a grimpé en flèche de 132% depuis le budget de l’Union. “SAIL est notre jeu préféré étant donné sa sensibilité plus élevée aux prix, en raison d’un plus grand levier opérationnel et financier, ainsi que des valorisations attrayantes”, a déclaré Motilal Oswal dans un rapport récent.

