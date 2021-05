L’indice Nifty Metal baisse de 8% en 2 semaines, Tata Steel, SAIL, d’autres actions suivent; le rallye du métal est-il terminé?

SAIL, Tata Steel et JSW Steel font partie des actions dont le prix a plus que doublé depuis la fin du mois de janvier. (image: REUTERS)

L’indice Nifty Metal a maintenant glissé pendant deux semaines consécutives, chutant de 8% depuis le 10 mai. La baisse de l’indice fait suite à un rallye massif de 79% depuis la fin du mois de janvier de cette année. Les principales actions telles que Tata Steel, JSW Steel, JSPL, Hindalco et SAIL ont toutes fortement augmenté au cours des derniers mois, les prix des métaux ayant augmenté dans le cadre de la hausse plus large des produits de base. SAIL, Tata Steel et JSW Steel font partie des actions dont le prix a plus que doublé depuis la fin du mois de janvier. Bien que certains puissent affirmer que la situation à long terme semble toujours attrayante pour certaines sociétés sidérurgiques, les investisseurs sont impatients de savoir si le rallye actuel des métaux est terminé.

L’intervention chinoise frappe les métaux

Les prix des métaux ont grimpé en flèche ces derniers mois, aidés par les changements de politique de la Chine et la répression de la pollution. Cependant, la récente chute a également été poussée par la Chine. «Le cabinet chinois a annoncé la semaine dernière qu’il renforcerait son contrôle de l’offre et de la demande de matières premières pour éviter que les augmentations de prix« déraisonnables »ne soient répercutées sur les consommateurs», a déclaré Kshitij Purohit, Lead Commodities & Currency chez CapitalVia à Financial Express Online. Les régulateurs chinois ont repris la tâche de contrôler les prix, rencontrant même des entreprises de premier plan. “Une déclaration du plus grand utilisateur de métaux au monde a incité les investisseurs à réserver des réservations partielles dans les actions du métal”, a déclaré Kshitij Purohit.

Perspectives moins optimistes

Après être restés optimistes sur les matières premières et les métaux, les analystes de la société de courtage et de recherche JM Financial ont également changé d’avis. «Les perspectives d’un dollar plus faible semblent toujours soutenir les métaux, mais notre dernière analyse des indicateurs de cycle économique à long terme pour les pays de l’OCDE et le pouvoir de fixation des prix du secteur manufacturier dans les économies développées (États-Unis) suggèrent une divergence et une déconnexion importantes», ont-ils déclaré. dans une note récente. En outre, ils ont ajouté que les prix en Chine se corrigent en réponse au ralentissement des activités de construction dans un contexte de hausse des coûts de construction. «Nous changeons nos points de vue; Moins optimiste sur les actions des métaux », a déclaré JM Financial.

La note a ajouté que les perspectives ne sont pas claires en ce qui concerne les actions métalliques. «Nous pensons que les indicateurs de marché sont bien avancés compte tenu du contexte de la force sous-jacente de la reprise économique qui est encore naissante et des facteurs importants du côté de l’offre, y compris les réductions de production par la Chine dans le cas de l’acier, par l’OPEP dans le cas de la production de pétrole brut, et les goulots d’étranglement entre divers éléments d’entrée », ont-ils déclaré.

Les entreprises désendettées restent attractives?

Même si l’espace des métaux connaît des turbulences, Kshitij Purohit voit une lueur d’espoir. La flambée des prix de l’acier a conduit les entreprises à désendetter leurs bilans. «Tata Steel et SAIL sont susceptibles de bénéficier le plus de la période de désendettement dans l’industrie sidérurgique», a-t-il déclaré. «La dette nette de Tata Steel par rapport à l’EBITDA devrait passer de plus de 6 fois au cours de l’exercice 2020 à 1,23 fois au cours du prochain exercice, tandis que la dette nette de SAIL par rapport à l’EBITDA devrait passer de plus de 11 fois au cours de l’exercice 20 à 0,7 fois au cours de l’exercice 23», Ajouta Purohit.

(Les recommandations boursières dans cet article sont émises par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.