L’indice Nifty PSU Bank dépasse les 4 % ; Les cours des actions de la Banque centrale de l’Inde, de l’IOB et de la J&K Bank ont ​​atteint les circuits supérieurs de 20%

Les analystes ont déclaré que les nouvelles de désinvestissement de la Banque centrale de l’Inde et de la Banque indienne d’outre-mer avaient alimenté la hausse des actions de la PSU Bank. Image : .

Les cours des actions de la Banque centrale de l’Inde, de l’Indian Overseas Bank et de la J&K Bank ont ​​atteint 20% du circuit supérieur des transactions intrajournalières sur l’ESB. À la suite de la remontée de ces trois actions, l’indice Nifty PSU Bank a bondi de 4,4 % à 2 484,15 niveaux. Les analystes ont déclaré que les nouvelles de désinvestissement de la Banque centrale de l’Inde et de la Banque indienne d’outre-mer avaient alimenté la hausse des actions de la PSU Bank. « Les nouvelles sur le désinvestissement dans CBI et IOB mènent le rallye dans le panier PSU Banking. Cependant, le gouvernement doit apporter quelques modifications à la règle bancaire actuelle pour le désinvestissement dans ces deux banques », a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio Ltd, à Financial Express Online. Wagh a également déclaré que techniquement, PSU Bank avait déjà surperformé les banques privées et que cette surperformance pourrait se poursuivre pour le moment.

Les actions de la Banque centrale de l’Inde ont augmenté de 20% à 24,30 roupies chacune sur l’ESB. En termes de volume échangé, 1,20 actions crore ont échangé des mains sur l’ESB, tandis qu’un total de 7,54 scrips crore ont échangé des mains sur NSE jusqu’à présent dans la journée. Les actions de l’Indian Overseas Bank ont ​​également été bloquées dans le circuit supérieur de 20% à 23,60 Rs chacune sur l’ESB, il s’agit également d’un nouveau sommet de 52 semaines. Les actions de la banque basée à Chennai ont dépassé leur précédent record de 23,45 chacune, atteint le 8 juin 2021. Jusqu’à présent en intraday, un total de 1,12 crore d’actions d’IOB ont été négociées sur l’ESB et 6,46 crores sur le NSE. De même, les actions de la Jammu & Kashmir Bank ont ​​également bondi de 20% à Rs 39,35, également un nouveau sommet de 52 semaines, sur l’ESB. Un total de 87,39 actions négociées sur l’ESB tandis qu’un total de 6,52 actions crore ont échangé la main sur NSE jusqu’à présent.

Les analystes ont déclaré que le gouvernement avait présélectionné la Banque centrale de l’Inde et la Banque indienne d’outre-mer pour privatisation. “Avec l’annonce de deux banques PSU, à savoir la Banque centrale de l’Inde et la Banque indienne d’outre-mer présélectionnées pour la privatisation, les actions PSU ont bondi dans le commerce d’aujourd’hui”, a déclaré à Financial Express Online AR Ramachandran, cofondateur et formateur de Tips2Trades. Ramachandran a déclaré que techniquement, les investisseurs doivent utiliser ce rallye pour enregistrer des bénéfices sur ces actions. « Rs 25,9 à 26 constituera une forte résistance à la fois pour la Banque centrale de l’Inde et la Banque indienne d’outre-mer. Alors que J&K Bank semble très suracheté et que la réservation des bénéfices peut être effectuée à partir des niveaux actuels eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Le gouvernement a annoncé un plan de privatisation dans le budget de l’Union pour 2021-2022 dans le cadre des objectifs de désinvestissement pour l’exercice 22.

