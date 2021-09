L’indice Sensex, Nifty et les moyennes capitalisations se terminent à des sommets de clôture record ; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Le marché indien a continué d’ajouter de la richesse aux investisseurs alors que l’ensemble du marché s’échangeait à des niveaux records. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont affiché un nouveau record de clôture mercredi, après des jours de consolidation. L’ESB Sensex a bondi de 476 points pour terminer à 58 723, tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé à 17 519,45, en hausse de 139,45 points ou 0,80%. Les poids lourds des indices tels que Infosys, Bharti Airtel, Tata Consultancy Services (TCS), ICICI Bank, SBI ont le plus contribué à la hausse des indices. Au cours de la journée, Sensex a atteint un record de 58 777,06, tandis que Nifty a atteint un sommet historique de 17 532,70. Les marchés plus larges ont affiché des performances conformes aux indices boursiers. L’ESB Midcap a gagné 0,65% ou 162 points pour s’établir à 25 216. Alors que l’indice BSE SmallCap a bondi de 0,86% ou 241,62 points pour terminer le commerce à 28 284,07. India VIX, l’indice de volatilité, a gagné 1,14 % pour terminer à 13,73.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities

Les taureaux étaient de retour en action et les deux indices de référence ont clôturé à de nouveaux records sur un nouveau support d’achat, qui manquait au cours des dernières séances. Après une ouverture ferme, l’indice de référence Nifty a franchi l’importante résistance de 17450. Le rallye de l’indice intrajournalier a été largement favorisé par la forte participation des investisseurs dans les titres Telecom et Oil & Gas. Techniquement, après la rupture de la fourchette 17450, l’indice a réussi à clôturer au-dessus de 17500, ce qui indique une forte possibilité d’une vague de tendance haussière continue jusqu’à 17575. Au-dessus de la même, l’indice pourrait remonter jusqu’à 17625, tandis que le commerce en dessous de 17450 peut déclencher un rapide intraday correction jusqu’à 17400-17350 niveaux.

Sahaj Agrawal, responsable de la recherche – Dérivés, Kotak Securities

Nifty continue de se négocier avec un biais positif à court et moyen terme. Nous nous attendons à ce que l’indice conquiert 18000 et plus à moyen terme. Le dernier support arrivé à échéance pour l’indice se situe à 17080, au-dessus duquel nous restons positifs. Une concentration d’options est observée à 17000 put et 17500 call – cela indique une certaine résistance aux niveaux 17500-17600. La valeur est visible dans les actions de l’automobile et de la banque à moyenne capitalisation ; attendez-vous à ce que la surperformance dans l’espace des moyennes capitalisations se poursuive.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a réussi à clôturer une journée sur de nouveaux sommets à 17518 avec des gains de près de 1% et a formé une bougie haussière sur le graphique journalier. Il semble que l’indice ait donné une cassure du drapeau haussier sur le graphique journalier, ce qui est considéré comme un modèle de continuation haussier par nature. l’obstacle immédiat du côté supérieur se situe dans la zone 15600-15700. De plus, toute baisse près de la zone de support mentionnée peut être à nouveau une nouvelle opportunité d’achat.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Le marché indien a continué d’accroître la richesse des investisseurs alors que l’ensemble du marché s’échangeait à des niveaux records. L’automobile et les télécoms étaient les secteurs clés dans l’attente des réformes qui seront annoncées par le gouvernement en conseil des ministres. Le Cabinet a autorisé le programme PLI de Rs.26 000cr pour le secteur automobile afin de stimuler la production de véhicules électriques et de véhicules à hydrogène. Les rapports d’approbation d’un plan d’allègement pour le secteur des télécommunications, y compris un moratoire probable sur le paiement de l’AGR, permettront d’alléger le secteur endetté. Sur le plan mondial, les données très attendues sur l’inflation aux États-Unis ont indiqué une hausse des prix plus lente que prévu, ce qui est positif pour le marché mondial en raison de la baisse probable du risque de tapering

