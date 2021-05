L’indice USD s’effondre; Il a toujours été haussier pour Bitcoin

Le billet vert est en baisse depuis fin mars, atteignant 89,9 mardi, un niveau vu pour la dernière fois fin février. Un dollar affaibli a toujours été une bonne nouvelle pour les prix du BTC, du moins à court terme.

L’indice USD a connu un très bon moment au cours du premier trimestre de 2020 lorsqu’il est passé au niveau de 103 en mars, tandis que le reste des actifs, de l’or, des actions, du pétrole, en passant par la crypto, ont tout basculé.

En fait, l’USD connaît une tendance haussière depuis début 2018, ce qui coïncide de manière intéressante avec le marché baissier du Bitcoin et de toutes les autres crypto-monnaies.

Le billet vert a dépassé en mars après que les banques centrales du monde entier ont annoncé leur politique monétaire ultra-souple et ont commencé à imprimer de la monnaie comme un fou. Alors que l’USD a commencé sa tendance baissière à partir d’ici, toutes les autres classes d’actifs ont commencé à s’apprécier en valeur, déclenchant une manie que tout le monde appelle maintenant une bulle.

L’indice USD a commencé 2021 sur une bonne note, passant de son creux pluriannuel d’environ 89 à près de 93,5 le 29 mars. Depuis lors, il est de retour dans une tendance baissière, atteignant 89,9 mardi, un niveau qui a été vu pour la dernière fois en fin février.

Et c’est une bonne chose pour la plus grande crypto-monnaie au monde, Bitcoin, qui a été relativement calme après un grand Q1 qui nous a fait passer d’environ 28000 $ à 60000 $, alors que le marché porte toute son attention sur Ethereum et les pièces de monnaie.

La montée en puissance de Bitcoin en 2020 et au début de 2021 a été alimentée par les conditions macroéconomiques changeantes qui ont amené une nouvelle vague d’investisseurs institutionnels.

Les investisseurs s’attendant à ce que l’assouplissement monétaire se poursuive plus longtemps que prévu et l’inflation évidente dans la hausse des prix des denrées alimentaires, du bois, du fer et d’autres matières premières, on peut s’attendre à ce que le dollar s’affaiblisse davantage, ce qui a été historiquement une bonne nouvelle pour BTC, à moins à court terme.

Et tandis que le prix du Bitcoin continue de baisser, s’échangeant dans une fourchette depuis février, il donnera une base plus saine pour sa prochaine étape. Les fondamentaux sont également solides, avec le taux de hachage, un indicateur de la sécurité du réseau, de retour à de nouveaux sommets sans précédent dans un mois après sa forte baisse.

Et bien que le commerce de détail se concentre sur l’ETH, le DOGE et d’autres actifs cryptographiques à petite capitalisation, l’adoption de Bitcoin a toujours augmenté avec le nombre d’adresses contenant de petites quantités, entre 0,01 et 1 BTC augmentant de 710k depuis le début de l’année poussée en avril, selon CoinMetrics. ETH 8,73% Ethereum / USD ETH USD $ 4,270,51

Techniquement, l’activation de Taproot a officiellement commencé, tandis que la capacité de Lightning Network atteint également de nouveaux sommets.

Sans parler des choses peuvent changer rapidement sur le marché Bitcoin, et «une allocation importante de trésorerie d’entreprise pourrait forcer une rotation, et c’est un mouvement qui serait risqué de s’estomper», ont écrit les traders CryptoCred et DonAlt dans leur note hebdomadaire TechnicalRoundup.

