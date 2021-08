L’indicible cynisme derrière et l’exploitation des 13 membres morts du service ⋆ .

Si vous cherchez des preuves d’un cynisme belliciste grandissant derrière la déclaration d’une publication nationale selon laquelle la mort de 13 militaires américains à Kaboul était une « catastrophe historique », ne cherchez pas plus loin que l’éditorial du Wall Street Journal de Paul Wolfowitz ce matin.

Lui aussi note les « terribles événements récents en Afghanistan ». Les morts qui se sont produites “seront suspendues comme un nuage sombre au-dessus de la commémoration du 20e anniversaire du 11 septembre”, écrit le tristement célèbre secrétaire adjoint à la Défense de George Bush.

Mais attendez, ce nombre de morts aux États-Unis était-il vraiment si « terrible » — si « catastrophique » — aux yeux de Wolfowitz ? Il s’avère que non, pas du tout. Car plus tard, il écrit que si les Américains « avaient appris que les décès au combat aux États-Unis étaient en moyenne d’environ 20 par an depuis que nous sommes passés à une mission largement consultative en 2015 », eh bien, nous aurions probablement été d’accord avec cela. “[We] aurait vu ces 20 années de coûts humains et financiers sous un autre jour.

C’est-à-dire directement – ce que Wolfowitz ne fait pas – que bien que la mort de 13 militaires américains soit présentée par les faucons comme une catastrophe historique, 20 morts au combat aux États-Unis chaque année pendant six ans étaient essentiellement un non-événement. Rien à voir là-bas, rien à pleurer particulièrement – bref, rien, vraiment, pour s’exercer.

Et c’est, à son tour, la fondation néoconservatrice sur laquelle Wolfowitz & Friends espèrent construire : « La guerre avec [the Taliban] et ses affiliés ne se termineront pas parce que les États-Unis ont démissionné…. La chute de Kaboul a été un signal d’alarme pour de nombreux Américains. Nous ne pouvons pas nous permettre d’appuyer sur snooze maintenant et de nous rendormir.

Sur ce, Wolfowitz ferme son éditorial sur le Journal, sachant que peu d’imagination est nécessaire pour interpréter son “réveil”.

Il n’a pas non plus besoin de chercher bien loin pour trouver un ami aux vues similaires. Écrit Matthew Hennessey, rédacteur en chef adjoint de la page éditoriale du Journal : « Quitter l’Afghanistan ne nous a pas rendus plus sûrs. Il compare ensuite l’attentat à la bombe de cette semaine qui a tué 13 militaires aux milliers de morts d’il y a 20 ans. Ainsi, « comme pour le 11 septembre », écrit Hennessey, « la prochaine attaque suscitera des questions. Comment cela a-t-il pu arriver? Les gens exigeront des réponses officielles. Pourquoi ne l’as-tu pas arrêté ? Certains avanceront l’argument familier qu’il vaut mieux les combattre là-bas qu’ici.

Oui, “certains” vont effectivement faire valoir cet argument, M. Hennessey. Comme c’est intelligent de votre part, vous et M. Wolfowitz, de ne pas les nommer.

Aussi inconstant et floconneux que soit devenu le corps politique américain, Dieu seul sait combien d’entre nous écouteront.

Il y a deux jours, j’ai écrit qu’« il me semble que l’Amérique a appris sa folie », en ce sens que « nos mésaventures dans l’édification de la nation sont terminées ». Je le crois encore. Les néoconservateurs, cependant, sont de retour – et ils plongent dans ce qu’ils espèrent être perçu par le public comme une vaste distinction ; ils exploitent cyniquement la mort de 13 militaires américains pour plaider en faveur d’un réengagement militaire américain sur le terrain en Afghanistan – et non, Dieu nous en préserve, d’une quelconque sorte d’édification de la nation.

C’est une ruse Bushian-Wolfowitzian, un artifice rhétorique, juste une autre agitation néo-conservatrice – et cynique comme l’enfer.

