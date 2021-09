L’indignation de Leo Messi

in

09/05/2021

Le à 22:32 CEST

Après le spectacle embarrassant auquel ont assisté le Brésil et l’Argentine, Leo Messi a pris la parole pour se demander ce que tout le monde se demande : cela n’aurait-il pas pu être évité bien plus tôt ? Le capitaine de l’albiceleste est passé par les micros et il était très déçu de ce qui s’était passé, sans rien comprendre du tout.

“Nous sommes ici depuis trois jours et ont-ils attendu que le match commence ? Pourquoi ne nous l’ont-ils pas dit avant ? Pourquoi ne sont-ils pas allés à l’hôtel ? Le monde nous regarde”, a déclaré la star de Rosario.

Scaloni, l’entraîneur, a également tenu à s’exprimer, qui a semblé communiquer les sentiments du vestiaire argentin. Les joueurs se sont rendus aux vestiaires une fois les autorités sanitaires apparues et contraints, au final, de suspendre le jeu. Après tout ce qui s’est passé, l’entraîneur argentin était attristé.

“Je suis très triste de ce qui vient de se passer. Si cela s’est produit ou non, ce n’était pas le moment de le faire. Cela devait être une fête, l’un des meilleurs jeux au monde. Je ne sais pas quels mots En tant qu’entraîneur je dois défendre mes joueurs Des gens sont entrés sur le terrain en disant qu’ils voulaient expulser nos joueurs, si nous étions dans le jeu, c’est parce que nous étions autorisés. Nous voulions tous jouer le jeu. C’est bien triste & rdquor;, a-t-il indiqué.

Claudia Tapia, la présidente de l’AFA, était une autre de celles qui s’exprimaient, bien que de manière beaucoup plus énergique : C’est quelque chose de malheureux pour le football Quatre personnes sans jugulaires sont entrées en disant qu’elles voulaient signaler quelque chose qu’on ne sait pas. Les autorités de la Conmebol nous ont dit d’aller aux vestiaires que le match était suspendu pour des raisons extérieures. »