Emmanuel Macron « veut diriger un projet européen », déclare Allen

Le président français est en train de se battre contre des politiciens qui se sont mis à dénigrer l’UE. Cela survient alors que la France n’est qu’à quelques mois d’une élection nationale, de nombreux responsables considérant la suprématie de la législation européenne sur les constitutions des États membres comme injuste. La dispute en France fait suite à une récente décision de justice polonaise qui a contesté le fondement juridique de l’UE.

C’est ici que le législateur a rejeté le principe de la primauté du droit de l’UE sur le droit national dans certaines matières judiciaires.

Le Tribunal constitutionnel a déclaré que certains articles du traité de l’UE étaient incompatibles avec la constitution polonaise.

Désormais, de vives critiques à l’encontre de l’UE et des appels à la France pour affirmer sa souveraineté nationale ne viennent pas seulement de l’extrême droite, comme on l’observe habituellement, mais aussi des candidats à l’élection présidentielle qui font partie du courant politique français.

M. Macron a été largement silencieux sur la question qui s’est retrouvée au cœur du discours du pays.

Emmanuel Macron : le président français a été pressenti pour défendre l’UE contre la constitution française (Image : GETTY)

Mateusz Morawiecki : la Pologne a récemment rejeté le principe de la primauté du droit de l’UE (Image : GETTY)

En 2017, il a fait campagne et est devenu le plus jeune président du pays tout en diffusant un message europhile fort et en promettant de créer une France forte dans une Europe forte.

Cependant, comme l’a déclaré Mujtaba Rahman, directeur général du groupe Eurasia lors d’un article d’analyse pour Politico, M. Macron préférerait désormais « éviter un débat désordonné sur les questions existentielles concernant l’UE ».

Il a noté que beaucoup se sont depuis demandé pourquoi le président français – généralement le premier à affirmer une ligne européenne forte – a adopté une « approche plus pragmatique » du conflit qui se déroule.

Europhile : Macron a fait campagne sur une ligne europhile forte pour devenir président en 2017 (Image : GETTY)

M. Macron possède un bon bilan dans les affaires européennes, notamment en faisant adopter, aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel, un plan de 750 milliards d’euros (629 milliards de livres sterling) pour que les États membres reconstruisent leurs économies après la pandémie de coronavirus l’année dernière.

Mais l’affaire judiciaire polonaise menace de rouvrir un vieil argument en France, rappelant des indices de ce qui a fixé l’ordre du jour du départ éventuel du Royaume-Uni de l’UE en 2016 : la souveraineté nationale.

Des hommes politiques français se sont depuis alignés pour dénigrer l’UE, dont Valérie Pécresse, leader de la région parisienne, qui fait campagne pour être la candidate présidentielle du parti conservateur Les Républicains aux élections d’avril prochain.

S’exprimant le mois dernier, elle a déclaré aux journalistes : « L’Europe est une Europe de nations.

« Cela signifie que nos lois constitutionnelles, notre identité constitutionnelle, chacun, chaque État souverain, doivent prévaloir sur la juridiction européenne. »

Actualités de l’UE : beaucoup considèrent Macron comme le leader du bloc aux côtés d’Angela Merkel (Image : GETTY)

Valérie Pécresse : Le leader de la région parisienne s’est exprimé en faveur de la constitution française (Image : GETTY)

L’ancien ministre du gouvernement du Parti socialiste Arnaud Montebourg, autre espoir présidentiel, a salué la décision polonaise : « L’affirmation par la Pologne de sa souveraineté nationale par la loi est un événement important.

« La France, qui ne partage pas les tendances politiques de la Pologne, devra néanmoins mener à bien la même affirmation de la supériorité de ses lois sur les décisions européennes. »

De hauts responsables français auraient affirmé que M. Macron avait écouté la rhétorique de ses collègues avec inquiétude.

Certains sont même allés jusqu’à affirmer que M. Macron est prêt à défendre l’UE à la lumière du renouveau du débat constitutionnel en France.

Arnaud Montebourg : le candidat à la présidentielle a salué la décision du tribunal polonais (Image : GETTY)

M. Rahman a noté : « Ils [French officials] dire qu’il est prêt à défendre les « premiers principes » de l’UE si nécessaire.

« Il est prêt à faire valoir que le marché unique de l’UE s’effondrerait – avec des conséquences désastreuses pour la France – si chaque pays était en mesure d’imposer ses propres lois ou si, comme dans le cas de la Pologne, l’État de droit lui-même était érodé. »

M. Rahman a ajouté que M. Macron est « prêt » à faire valoir que le droit de l’UE n’est pas « imposé » à la France, et dira plutôt qu’il est accepté démocratiquement par les gouvernements au Conseil européen et les membres directement élus du Parlement européen.

Cependant, les responsables disent également que M. Macron tient à ne pas être présenté comme servilement pro-européen et pro-Bruxelles.

Elections françaises : Macron a quelques mois difficiles devant lui (Image : GETTY)

On pense actuellement qu’environ 45% de l’électorat se tournent vers des partis lors des élections de l’année prochaine qui sont eurosceptiques ou ont des candidats anti-européens, à la fois d’extrême droite et d’extrême gauche.

M. Macron semble naviguer dans la tourmente politique avec une main attachée dans le dos.

Pour le premier semestre de l’année prochaine, la France assume la présidence tournante du Conseil de l’UE.

C’est durant les mois que sa campagne politique sera bien engagée.

En raison de la présidence de l’UE, il pourrait être contraint de mener des négociations avec Varsovie sur la décision de justice dans les semaines précédant le vote français.

Cela pourrait fournir à ses opposants traditionnels des munitions politiques dans ce qui s’annonce comme une course présidentielle serrée.