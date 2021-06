L’indignation du Brexit alors que le Royaume-Uni a averti qu’il ne pourrait “jamais échapper” à l’influence de l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

Les relations entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit ont continué de se détériorer ces dernières semaines alors que Bruxelles s’en prend à Boris Johnson au sujet du protocole d’Irlande du Nord. L’UE a averti qu’elle riposterait “rapidement, fermement et résolument” si le Royaume-Uni continuait de défier Bruxelles sur le protocole d’Irlande du Nord. La dispute survient alors que le gouvernement envisage de prolonger unilatéralement les délais de grâce en vertu du protocole, ce qui donne aux entreprises d’Irlande du Nord le temps de s’adapter aux nouvelles règles – y compris pour l’importation de viandes réfrigérées telles que les saucisses et le hachis de Grande-Bretagne.

Les délais de grâce doivent expirer fin juin mais, selon le Telegraph, le Premier ministre Boris Johnson envisage de les prolonger face à l’absence de progrès vers un nouvel accord.

Cela survient au milieu des tensions concernant l’accès de la City de Londres aux marchés européens et d’une récente fureur en France concernant l’accès aux eaux de pêche de Jersey.

Alors que le Royaume-Uni a quitté l’UE pour rechercher plus d’indépendance, un expert estime que la Grande-Bretagne « n’échappera jamais entièrement à l’attraction gravitationnelle de l’UE ».

Martin Westlake de la London School of Economics a averti en décembre que le Royaume-Uni aura simplement besoin « d’une relation avec son plus grand partenaire commercial, quelle que soit la forme qu’elle prendra finalement (et il faudra probablement beaucoup de temps pour que la rhétorique se dissipe et que la poussière s’installer).”

Il a également souligné que le Royaume-Uni sera confronté à des dilemmes similaires à ceux de pays comme la Suisse, la Norvège et l’Islande – qui ne sont tous pas membres de l’UE.

M. Westlake a ajouté : « Pour prendre quelques exemples, des pays comme l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège bénéficient de tous les avantages du marché intérieur de l’UE grâce à leur appartenance à l’EEE, mais ils ont dû accepter en retour qu’ils n’auront pas leur mot à dire règles du marché auxquelles ils doivent se conformer.

L’expert a conclu son essai en disant: “Bien sûr, l’économie britannique ne se flétrira pas et ne mourra pas une fois que le Royaume-Uni aura entièrement quitté l’UE – loin de là ; mais, en raison de l'”effet Bruxelles”, elle ne pourra jamais échapper entièrement à l’attraction de l’UE et de son marché intérieur.”

Plus tôt ce mois-ci, le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis a mis fin aux négociations alors que le gouvernement du pays a rejeté la compétence de la Cour européenne de justice et une directive sur la libre circulation qui offrirait la résidence permanente aux citoyens de l’UE, avec accès aux services de sécurité sociale.

Mais la Suisse est également confrontée à sa propre énigme économique, car l’UE n’a pas accordé l’équivalence à Berne, ce qui signifie qu’elle est exclue de certaines parties du marché européen.