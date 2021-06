Le sommet du G7 a réuni certains des dirigeants les plus importants du monde au Royaume-Uni, alors que le Premier ministre Boris Johnson et d’autres discutaient de la crise climatique. M. Johnson a cherché à renforcer les liens entre le Royaume-Uni et les États-Unis, saluant l’administration Biden comme une “bouffée d’air frais” jeudi. M. Biden a qualifié leurs entretiens de “très productifs” et a parlé d’une “bonne première journée complète” au Royaume-Uni, tandis que M. Johnson a qualifié leurs discussions de “géniales” et de “fantastiques”.

Les mots positifs sont venus malgré les inquiétudes concernant le Brexit et l’Irlande du Nord – l’UE est mécontente de Londres pour ne pas avoir pleinement mis en œuvre l’accord de retrait.

Le président américain est également intervenu précédemment sur la question, déclarant au gouvernement britannique que la paix sur l’île d’Irlande ne doit pas être une “victime du Brexit”.

En mars, un responsable du gouvernement irlandais a déclaré que le président Biden « nous soutenait ».

Ils ont déclaré à Politico : « Nous sommes rassurés de savoir que l’Amérique nous soutient finalement dans ces différends. L’Amérique irlandaise est toujours un allié influent.

“Mais il ressort clairement de notre dernier dialogue que le président Biden apprécie la nécessité de maintenir un espace pendant que les arguments juridiques et politiques, principalement entre la Grande-Bretagne et la Commission européenne mais nous impliquant également, suivent leur cours.

“Il n’est pas nécessaire d’augmenter davantage la chaleur, pas pour le moment.”

L’UE a averti qu’elle riposterait “rapidement, fermement et résolument” si le Royaume-Uni continuait de défier Bruxelles sur le protocole d’Irlande du Nord.

La dispute survient alors que le gouvernement envisagerait de prolonger unilatéralement les délais de grâce en vertu du protocole, ce qui donne aux entreprises d’Irlande du Nord le temps de s’adapter aux nouvelles règles – y compris pour l’importation de viandes réfrigérées telles que les saucisses et le hachis de Grande-Bretagne.

M. Sullivan a déclaré lors d’un briefing sur Air Force One avant l’atterrissage du président Biden au Royaume-Uni la semaine dernière: “Toute mesure qui met en péril ou sape l’accord du Vendredi saint ne sera pas bien accueillie par les États-Unis.”

Il a refusé de dire si c’était ce qu’il pensait que M. Johnson faisait, ajoutant: “Le président ne lançait pas de menaces ni d’ultimatum.

“Il a été très clair sur sa foi solide dans l’accord du Vendredi saint comme fondement d’une coexistence pacifique en Irlande du Nord.

« L’accord doit être protégé.