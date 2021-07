Des militants francophones ont appelé l’UE à confirmer le français comme langue officielle du bloc, après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est engagé à faire de même au Québec. M. Trudeau modifiera bientôt la Loi sur les langues officielles, qui proclame l’anglais et le français langues officielles de l’État fédéral canadien depuis 1969, a révélé une source gouvernementale anonyme à La Presse. La nouvelle a été bien accueillie par les militants de Génération Frexit, qui pensent que l’adhésion de la France à l’UE met en péril l’utilisation de la langue française en France et dans l’ensemble du bloc.

Ils écrivent : « La langue française sera bientôt la seule langue officiellement reconnue au Québec.

“Nous nous en félicitons, surtout à un moment où l’UE pousse l’Europe vers la généralisation d’un globish ridicule et contre nature.

“Vive la Francophonie ! Reprenons le contrôle.”

L’idée que l’UE devrait adopter le français comme langue officielle n’appartient pas seulement à ceux qui pensent que la France devrait quitter complètement l’UE.

Le président français Emmanuel Macron et son plus proche allié Clément Beaune exhortent également Bruxelles à abandonner l’anglais avant la présidence française du Conseil.

Le débat dure depuis des années.

Un maire français a appelé Bruxelles à abandonner son utilisation de la langue anglaise après que la Grande-Bretagne a voté pour quitter l’Union européenne.

L’anglais est l’une des 24 « langues officielles » de l’UE, tandis qu’il est également l’une des « langues de travail » utilisées pour mener à bien les affaires quotidiennes.

Mais Robert Ménard, le maire de la ville de Béziers, dans le sud de la France, estime que l’anglais n’a désormais “aucune légitimité” à Bruxelles à la suite du vote sur le Brexit

Il a constaté que l’anglais est la langue étrangère la plus populaire dans tous les pays européens sauf cinq, et tous sont de petites nations qui utilisent la langue de leurs plus grands voisins.

Le rapport a également révélé que deux personnes sur trois à travers le continent ont au moins une connaissance pratique de l’anglais.

Le rapport publié par la branche statistique de l’UE Eurostat a suggéré que la domination de l’anglais était susceptible de devenir encore plus grande à l’avenir.

Il a révélé que 94 pour cent des élèves du secondaire et 83 pour cent des élèves du primaire dans l’UE apprennent l’anglais comme première langue étrangère, soit plus de quatre fois plus que le français, l’allemand ou l’espagnol. Il n’y a qu’en Grande-Bretagne et en Irlande que le français est la première langue étrangère dans les écoles.